تراند اليوم : اسئلة مسابقة التربية والتعليم ،، اسئلة مسابقة التربية والتعليم 2019 لجميع التحصصات

اسئلة مسابقة التربية والتعليم ، إليكم اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم، نعرض لكم اليوم جميع أسئلة الاختبارات الإلكترونية لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 لتعين 30 ألف معلم ومعلم بجميع محافظات مصر، والذي ستعلن نتيجتها فور الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك بأذن الله تعالى، هذا وسيتم أعلان أسماء المقبولين بمسابقة وزارة التربية والتعليم، وسيتم أجراء أختبار إلكتروني لكل متقدم على حدى بجميع مديريات التربية والتعليم وحجرات الحاسب الألى بالمدارس، على أن يكون لكل متقدم أمتحان خاص به، تباعا لمؤهله وتخصصه، والشهادات الأخرى الحاصل عليها.

الجدير بالذكر أن أختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم أربعة أختبارات، هم:

-أختبار في مادة تخصص المتقدم.

-اختبار في المهارات التربية للمتقدم.

-اختبار في مادة اللغة الانجليزية.

-اختبار في الحاسب الألى.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن طبيعة اختبارات مسابقة التربية والتعليم وأماكنها ومواعدها، يمكنكم قراءة الموضوع التالي:

الاختبارات الإلكترونية للفائزين بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2014 “كل ما تود معرفته عنها”

جميع أسئلة أختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم وأجابتها، بشكل متجدد فيمكنكم متابعتنا كل يوم سنضيف بأذن الله تعالى كل يوم عدد من أسئلة أختبار مسابقة وزارة التربية والتعليم، ونحن نأمل أن يكون لقراءانا الكرام حظ وفيرا في التعيين بوزارة التربية والتعليم بأذن الله تعالى.

أسئلة أختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

أمتحان مسابقة وزارة التربية والتعليم 4 اختبارات أولها أختبار التخصص ويجب أن يتم أجتيازه وألا لم يتم أكتمال باقي الاختبارات، ثم أختبار تربوي، واختبار لغة أنجليزية، واختبار حاسب ألى” أمتحان ICDL “، غالبا في الوورد و الووندوز و البور بيونت.

وأليكم الآن بعض الأسئلة المتوقعة لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم وأجابتها، كالتالي:

غالبا الأسئلة تكون أختيار من متعدد، وسنضع الإجابة الصحيحة بالون الأخضر كل سؤال، وتأتى الأسئلة على النحو التالي:

1- أي المعاني التالية لا تعبر عن معنى التعلم؟

أ-عملية تحدث داخل الفرد ولايمكن ملاحظتها.

ب- عملية ذاتية تأخذ صور وأشكالا مختلفة.

ج- عملية أفتراضية يمكن الاستدلال عليها من نتائجها.

د-عملية تحدث داخل الفصل ويمكن ملاحظتها.

2- يعبر مصطلح ما وراء المعرفة عن:

أ-معتقدات الفرد حول المعرفة.

ب- قدرة الفرد على أستخدام أستراتيجيات التفكير.

ج- وعى الفرد بأسلوب تفكيره.

د-قدرة الفرد مع التعامل مع متغيرات الموقف.

3- أي مما يلي يعكس تصورا صحيحا عن عملية نمو المفاهيم لدى المتعلمين:

أ-المفاهيم تعلم ولاتدرس.

ب-اعتماد بناء المفاهيم على المدركات الحسية بالضرورة.

ج-المفاهيم عبارة عن مجموعة من الحقائق.

د-بداية عملية بناء المفهوم هي بحل المشكلة.

4-تتمثل أهمية الأهداف التعليمية في أنها تساعد المعلم على………….

أ-وضع معايير لتنظيم محتوى الدرس.

ب-أختيار معايير لتقييم جودة المحتوى.

ج-اختيار الخبرات التعليمية المقدمة للطلاب.

د-تحديد الفروق الفردية بين الطلاب.

5-عندما يطرح المعلم سؤالا عن مفهوم جديد سيقوم بعرضه، ويتلقى اجابات متباينة الصحة، فأن ذلك يدعو المعلم عند تقديم مفهوم جديد فى المرات القادمة، أن يقوم أولا………

أ-الكشف عن المفاهيم البديلة.

ب-تنظيم أنشطة تعاونية.

ج-استخدام وسائل تعليمية مختلفة.

د-ربط الدرس الجديد بالدروس السابقة.

6-يدور تعريف المنهج بمفهومه الحديث حول محور رئيسي هو:

أ-الخبرات.

ب-الطلاب.

ج-المعلم.

د-أساليب التدريس.

7-أى مما يلي يعد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها في أثناء أستخدام العروض العملية في التدريب؟

أ-توفر عنصر المشاهدة.

ب-الاقتصاد في التكلفة.

ج-المساعدة في توضيح المفاهيم المجردة.

د-الاهتمام بالدوافع الداخلية للطالب.

8-احترام حق الطلاب داخل وخارج الموقف التعليمي يمثل أحد مبادئ…….

أ-طرق التدريس.

ب-مهنة التعليم.

ج-الاتصال الجيد.

د-الأداء التربوي.

9-أى مما يأتي لا يعتبر من مصادر الفكر التربوي:

أ-الدراسات والبحوث العلمية.

ب-القرآن والسنة وشروحها.

ج-الخبرات الشخصية.

د-كل من”ا” و”ب”.

10-وقعت معركة بدر الكبرى في السنة الهجرية:

أ-الأولى.

ب-الثانية.

ج-الثالثة.

د-الرابعة.

تحديث

11-عندما يحدث مشاجرة بين طالبين في الفصل:

أ-أفكر قبل أن أتخذ قرارآ.

ب-أعقبهما مباشرة.

ج-أخرجهما من الصف.

د-أتجاهل الموقف.

12-من معايير السلوك السوى فى التعامل مع المواقف:

أ-الأخذ بالإيجابيات ومعالجة السلبيات.

ب-الأخذ بالإيجابيات وتجاهل السلبيات.

ج-تجاهل الموقف.

د-الاستسلام للموقف.

13- أي من العبارات التالية يمثل خاصية من خصائص الفروق الفردية:

أ-أنها فروق في الدرجة وليس في النوع.

ب-أن مدى الفروق الفردية في السمات المزاجية أقل منها في النواحي العقلية.

ج-أن مدى الفروق الفردية في السمات المزاجية لا يختلف عنها في النواحي العقلية.

د-هناك تجانس في مدى الفروق الفردية بين الذكور والأنات.

14-أى مما يأتي يعتبر شرطا من الشروط الرئيسية للتعلم:

أ-التكرار.

ب-الحوافز.

ج-الدافعية.

د-التغذية الراجعة.

15-يعرف مفهوم النضج على أنه:

أ-التغير في الجانب الجسماني فقط.

ب-أكتمال السمات المختلفة عند الفرد.

ج-التغير في نوع السلوك.

د-مستوى من النمو يصل أليه الفرد للوصول إلى نمو لاحق.