تراند اليوم : نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 .. نتيجه مسابقه العقود المؤقته و كشوف المقبولين في مسابقة التربية...

في جديد نتيجه مسابقه العقود المؤقته نقدم لكم كشوف المقبولين في مسابقة التربية والتعليم وخدمة الإستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 الأن بالرقم القومي من خلال إضافة الإسم الخاص بكم التخصص وبالتحديد تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومعلم الفصل واللغة الفرنسية ومعلم الفصل الواحد وأخصائي وسائل تعليمية وأخصائي الصحافة وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي التطوير وأخصائي إجتماعي، والتربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الخاصة والإقتصاد المنزلي وأخصائي المسرح واللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية والعلوم والرياضيات والدراسات الإجتماعية ورياض الأطفال والحاسب الآلي والمجال الصناعي والمجال الزراعي واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية ومعلم فصل والفلسفة وعلم النفس واللغة العربية وكانت وزارة التربية والتعليم قد طرحت استمارة تدقيق البيانات لجميع المتقدمين فى مسابقة التربية والتعليم

حيث تم الإعلان الآن علي موقع وزارة التربية والتعليم عن الترتيب النهائي للفائزين في وظيفة معلم مساعد وأخصائي مساعد في جميع محافظات الجمهورية، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة مسابقة سابقة التربية والتعليم 2019 والترتيب النهائي للمسابقة بعد إعلان النتيجة.

وعن نتيجة مسابقة التربية والتعليم صرح رئيس لجنة التظلمات أن نتيجة المسابقة تمت بشفافية تامة، وأكد أنه لم يتم التدخل من قبل أي شخص في النتيجة، حتي يحصل كل متقدم علي حقه بالكامل.

ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم ترتيب الـ 30 ألف معلم من خلال الرابط التالي بالرقم القومي وبعد إدخال الرقم القومي يتم الضغط علي ابحث ليتم عرض نتيجة مسابقة التعليم.

والأوراق المطلوبة لمن نجحوا في مسابقة التربية والتعليم هي:

1- شهادة المؤهل العالي + شهادة التربوي لغير خريجي كليات التربية.

2- شهاد ميلاد حديثة كمبيوتر + صورة البطاقة الشخصية سارية.

3- فيش جنائي موجه “صحيفة الحالة الجنائية”.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإغفاء منها “للذكور فقط”.

5- استمارة 103 ع. ح من المديرية.

6- استمارة فحص طبي من التأمين الصحي.

7- استمارة 105 تأمين ومعاشات من المديرية.

8- شهادة تأهيل بالنسبة لذوى الإعاقة.

9- اقرار ذمة مالية من مكاتب البريد.

يمكن معرفة نتيجة مسابقة ال 30 ألف معلم من خلال الرابط التالي من هنا .

ويمكن الإستعلام عن نتيجتك من خلال القيام بإدخال الرقم القومي وعمل بحث وسيتم ظهور الأمر أمامك سواء بقبولك أو لا ضمن الناجحين، وهنأت وزارة التربية والتعليم الناجحين فى مسابقة التربية والتعليم مؤكدة أنها إتخذا مبدأ الشفافية فى إعلان النتيجة .