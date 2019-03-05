تراند اليوم : 10 معلومات عن المذيعة رنا هويدي المتهمة في قضية “الفيديوهات الجنسية” (فيديو)

بسنت محمد

انضمت الإعلامية رنا هويدي إلى قائمة المقبوضات عليهن في فيديوهات مخلة بالآداب، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليها في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد تورطها في قضية “الفيديوهات الجنسية” الشهيرة، والمتهم فيها الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج بالإضافة إلى الراقصة كاميليا وسيدة الأعمال منى الغضبان.

ويعرض “القاهرة 24” أبرز معلومات عن المذيعة رنا هويدي، تعرف عليها في السطور القادمة:

ولدت في القاهرة عام 1993.

درست في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة قسم الإخراج والتمثيل وفنون السينما.

بدأت عملها كإعلامية في قناة البغدادية عام 2014، كقارئة نشرة أخبار ومذيعة رياضة.