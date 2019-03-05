مسلسل ابو العروسة الحلقة 105 مفاجآت وأحداث غير متوقعة

نشرت الفنانة المصرية نرمين الفقي صورًا تتعلق بكواليس الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي يعرض حصريًا على فضائية "dmc"، وأظهرت الصور نرمين وسط عدد من فريق عمل المسلسل.

الحلقة ستتوفر الساعة 8

كما أظهرت المشاهد استعداد الفنانة الفقي لبدء تصوير عدد من مشاهدها في إحدى حلقات المسلسل، موضحة أنخها أوشكت على الانتهاء من مهمتها في المسلسل.

وحرصت نيرمين الفقي خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع الجمهور العربي، حيث قامت بنشر صور وفيديوهات وجلسات تصوير خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.

أحداث الجزء الثاني تعتبر استكمالًا ﻷحداث الموسم الأول من المسلسل، تتطور الأحداث حيث تنتظر زينة "ولاء الشريف" ابنه عبدالحميد "سيد رجب" مولودتها الأولى.

وتقرر زينة وزوجها السفر لأمريكا لإنجاب طفلتها، ومن باب الصدفة يخبر الأطباء عبد الحميد أنه سيفقد بصره خلال شهر قبل أن يرى حفيدته الأولى.، وتتوالى الأحداث بقالب درامي مؤثر.