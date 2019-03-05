مسلسل غصون في الوحل الحلقة 13 الثالثة عشر

غصون في الوحل هو مسلسل درامي كويتي مميز، لاقى متابعة جماهيرية كبيرة من جانب المشاهدين في دولة الكويت والوطن العربي، وينتظر المشاهدون أحداث حلقاته المشوقة كل يوم، حيث أعلى نسب مشاهدة.

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تحكي أحداث مسلسل غصون في الوحل قصة المرأة ذات الأربعين عام، التي تعاني حالة نفسية، وهي شخصية متسلطة، كما أنها شخصية مركبة تحير المشاهد ويتساءل هل يتعاطف مع الشخصية أم يكرهها.

وتبرز شخصيتها وتؤثر على مجال عملها حيث أنها غير محببة لدى زملائها في الشغل بسبب شخصيتها الفظة الغليظة مع الجميع، وكثير من الأحداث الأخرى التي يكشف عنها المسلسل في كل حلقة.

أبطال مسلسل غصون في الوحل هم: الفنانة الكويتية المتألقة هدى حسين والتى تقدم دور البطولة والتي تجسد في شخصية "غصون"، الفنانة أميرة محمد، لطيفة المجرن، ريم احمد، والفنان محمد الرشيد.