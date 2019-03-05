مسلسل بنات الملاكمة الحلقة 12 الثانية عشر

وصلت حلقات مسلسل بنات الملاكمة للحلقة 11، والذي تعرضه قناة mbc 4 الساعة التاسعة مساء كل يوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يتألق العمل وتتفوق حلقاته فى الاثارة والمتعة.

الحلقة 12 هنــا

مسلسل بنات الملاكمة م هو مسلسل درامى اجتماعى يهتم بقضايا المرأة بشكل جديد ويحاول أن يساهم فى نشر الوعى الثقافى الاجتماعى لدى المجتمع السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.

يشار إلى أن مسلسل بنات الملاكمة يحكى قصة بعض الفتيات يجمعهم حى تقليدى اجتمعوا وقرروا الانضمام إلى أحد الأندية لممارسة رياضة الملاكمة ثم بعد الانضمام للنادى تبدأ تراودهم الأحلام تتنافس الفتيات فى الحلم المشترك.

اروى وشمس تجمعهم صداقة جميلة برغم معاناتهم من تسلط بعض الآباء لكن يحاولون التخلص من كل شىء يعمل على إعاقة فكرتهم وتحقيق أحلامهم.