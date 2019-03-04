رابط: سحب استدعاء التربية البدنية بكالوريا 2019 في الجزائر

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، اليوم الإثنين، عن فتح عملية سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحان التربية البدنية الخاصة بمترشحي شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا المقرر إجراؤها في 21 من شهر مارس الجاري.

تسجيل الاستدعاء هنــــا

وأوضح الديوان أنه بإمكان المترشحين الدخول إلى الموقع لسحب الاستدعاءات من خلال إدخال الرقم السري الخاص بكل مترشح، حيث اشترطت على كل تلميذ أن يقوم باصطحاب الاستدعاء معه يوم الامتحان، وفي حال لم يحضر الاستدعاء، فإن التلميذ يحرم آليا من هذه الفرصة.

وأكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن المترشحين المعنيين بإمكانهم سحب استمارة التربية البدنية الخاصة بالمترشحين الأحرار من الموقع وهذا قصد ملئها والتأشير عليها من قبل الطبيب، مبينةً أنه بإمكان التلاميذ الذين يقدمون مبررات مرضية، التسجيل وبعد ذلك تقديم المبرر شرط أن تكون الشهادة الطبية المقدمة ممضية من قبل طبيب محلف.