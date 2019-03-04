تراند اليوم : غادة ابراهيم ترد على اتهامها بالأفلام الجنسية مع خالد يوسف – وثائق

بعد زج اسم الفنانة المصرية غادة ابراهيم في قضية خالد يوسف الجنسية وأفلامه مع عدد من ممثلات وسيدات مصر، أرسل المكتب الإعلامي لغادة ابراهيم النص التالي: (ننشره كما وصلنا)

تقدم المحامي باسم عبد الرحمن وكيل الفنانة غادة ابراهيم ببلاغ للنائب العام المصري ضد كل من: رئيس تحرير جريدة الوطن والمحامي أسامة زهران والمحرر الصحفي علاء يوسف بناء على المادة رقم 308 من قانون العقوبات فيما يخص السب والقذف.

جاء ذلك عقب ادعاء المحامي أسامة زهران أنه يمتلك عدداً من الأقراص المدمجة عليها فيديوهات مسربة لفنانة أول حروف من اسمها (غ.أ) مع المخرج الشهير خالد يوسف في واقعة مماثلة لواقعة الفيديوهات الجنسية المسربة له مؤخراً.

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وعلى اثر ذلك نشرت جريدة الوطن خبر مستنتجة بذلك اسم الفنانة (غ. أ) بأنها الفنانة غادة ابراهيم خاصة بعدما ذكر المحامي ملابسات خروجها براءة من قضية مؤخراً بحكم من القضاء المصري مما أكد شكوك الصحافة وأشار بأصابع الإتهام إلى الفنانة غادة إبراهيم. وتسبب ذلك في احراج للفنانة غادة إبراهيم وحدوث بلبلة جديدة لها في الوسط الفني والأسري.

وصرحت الفنانة غادة إبراهيم: (أنا فوق كل الشبهات وان هذا المحامي سيتم محاسبته قانونياً خاصة وانه اتهمني بدون اي دليل كما ادعى كاذباً بأنه يمتلك سيديهات لي مع الزميل خالد يوسف، خاصة وأنا لم أعمل مطلقاً معه في أي عمل فني ولم أدخل مكتبه في يوم من الأيام)