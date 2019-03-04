تراند اليوم : رنا هويدىMBC اليوم والساعة 25 ضمن تريندات ومؤشرات google

رنا هويدىMBC اليوم والساعة 25 ضمن تريندات ومؤشرات google

المصدر : الساعة25

اليوم google يضع الساعة 25 على القمة ويحتفى يالساعة 25 وموضوعاتها وتتناقل كبريات المواقع عن الساعة 25 هذا التقرير عن رنا هويدى MBC الذى نشرناة بصحيفة الساعة 25 منذ البدايةفضيحة رنا هويدي و خالد يوسف تجبر قناة الغد على حذف ارشيفها من سجلاتها

ودوما النجاح حليفنا لاننا نخلص العمل ونقدم مادة صحفية راقية ، ونعتمد على مصادر قوية ونتحرى الصدق فى كل كتاباتنا ولا نبحث عن الفضيحة بقدر محاربتنا لها فكانت فضيحة جنسية جديدة رنا هويدي و خالد يوسف في فيديو جنسي و فيلم اباحي جديد

حاولنا ان نقدم الموضوع من مختلف الزوايا ونالت متابعتنا الجادة لـمنى الغضبان المحكمة جددت حبسها واودعتها سجن النساء اليوم

وتناولت فضائح خالد يوسف بشكل واقعى بعيدا عن المزايدات والاكلاشيهات المعدة سلفا والعناوين الصارخة والحرص دوما على نقل الصورة كما هى وقدمنا للقارىء بالتفاصيل كل مايتعلق بالفضيحة خالد يوسف وجرائمة وجديد فضيحة خالد يوسف الجنسية : المخرج يؤكد عدم عودته إلى القاهرة

اليوم نشكر google على متابعته لكل جيد ونتمنى من كل المواقع الزميلة ذكر المصدر ” الساعة 25″

ونشكر استجابة الزملاء فى المواقع التى تنقل عن الساعة 25 بذكرها لموقعنا ايضا

وهذا ادنى حقوقنا ان تذكروا المصدر لان مهنة الصحافة هى مهنة الشرف وهى مرأة المجتمع الحقيقية التى تعكس الواقع وتبحث عن الحقيقة وتقدمها للعدالة وللمجتمع بصورة صادقة

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ونعود لتريند اليوم والذى كان سبب كتابتنا للتقرير الخاص برنا هويدى هو وقوعها فى شبكة الجنس الجماعى وفضيحة جنسية ل سفاح متسلسل و الضحية رنا هويدى و المجرم خالد يوسف

ورنا هويدى قدمنا عنها ملف كامل للقراء وعرفنا موقفها من “MBC” وطردها من القناة وتابعنا لحظة القبض علية فى مطار القاهرةرنا هويدي ملف أسود و فضيحة في مستنقع مافيا خالد يوسف المشين

فكان لردود افعال القراء وتجاوبهم مع الاخبار التى ننشرها عن فضيحة جنسية ل سفاح متسلسل و الضحية رنا هويدى و المجرم خالد يوسف

وجرائمة المتعددة وخبرتة فى الوقوع بفريسته داخل المصيدة واختيارة لاسماء لامعة وبنات صغار فى العمر وجميلات ايضافضيحة جنسية جديدة يوميا و خالد يوسف يعلق من جديد

وهذا مايؤلمنا كثيرا لما وصلت الية سمعة الفن المصرى الاصيل الذى قدم للسينما المصرية والعربية اسماء اصيلة واعمال مازالت فى مقدمة الاعمال السينمائية العربية بل والعالمية ايضا .

مسلسل الفضائح الجنسية ،منى فاروق ، شيماء الحاج، منى الغضبان، منة ، رنا وننتظر الحلقة القادمة من مسلسل الخلاعة والميخرة وقلة الادب فى مدرسة خالد يوسف للاباحية فى اواخر الزمان

رنا هويدىMBC اليوم والساعة 25 ضمن تريندات ومؤشرات google

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