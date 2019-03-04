إطلاق تطبيق لطلب الطعام اونلاين في فلسطين

اطلقت شركة "ارب موبايل كونتنت" الرائدة في مجال تطوير تطبيقات الهاتف الخلوي تطبيق يمي لطلب الطعام اونلاين من خلال متجري ابل و جوجل بلاي بداية من مدينة نابلس و طولكرم.

ويعتبر يمي التطبيق الفلسطيني الأول في التكنولوجيا المستخدمة في تطويره والذي يوفر منصة تشغيلية ذكية تعمل على تجميع أفضل المطاعم في فلسطين في تطبيق واحد تسهل على المستخدمين الطلب من المطاعم المفضلة لديهم.

ويقوم التطبيق بعرض المطاعم و المنيوهات الخاصة بكل مطعم حتى يسهل على المستخدم اختيار و طلب ما يريد من قائمة المطاعم المشاركة بدون الحاجة الى الاتصال في المطعم و هو بذات الوقت تطبيق مفيد جدا للمطاعم المشاركة و التي توفر قناة جديدة للمبيعات لتسهل على زبائنها الحاليين و الحصول على زبائن جدد.

Advertisements

ويعتبر تطبيق يمي هو استكمال لانتشار تكنولوجيا تطبيقات الأجهزة الخلوية وتطور طبيعي مع انتشار ال 3G في فلسطين و خصوصا مع حاجة المستخدمين لتطبيقات محلية تبسط حياتهم اليومية.

يعتمد مبدا يمي على ان طلب الطعام يجب ان يتم بمتعة وبساطة و ثقة تامة في النظام و قد بدانا في نابلس و سنتم الانتشار في كل مدن فلسطين خلال 3 اشهر.

قال السيد عمرو قناديلو الرئيس التنفيذي في شركة ارب موبايل كونتنت، ان تطبيق يمي يماثل في جودته منصات عالمية و عربية مثل طلبات دوت كوم و يعتبر من التطبيقات التي يحتاجها المستخدم الفلسطيني و تعالج جزء بسيط من احتياجاته اليومية.