تراند اليوم : www.smcegy.com نتيجة الكشف الطبى 2019 ادخل الرقم القومي ..رابــــــــــط نتيجة الكشف الطبى (مباشرة)

متابعات / الخليج 365/ www.smcegy.com نتيجة الكشف الطبى 2019 ادخل الرقم القومي ..رابــــــــــط نتيجة الكشف الطبى (مباشرة)، تعرف على نتيجة الكشف الطبي مباشرة عبر الانترنت الكترونيا ، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب الكشف الطبي للتعرف على نتيجة الكشف الطبي برقم القومي حصريا لجميع الراغبين بالتعرف على نتيجة الكشف الطبي 2019 بالرقم القومي .

أطلقت وزارة الصحة المصرية رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامه للعام 2019 برقم القومي لجميع المتقدمين الكترونيا عبر الانترنت.

حيث أكدت الوزارة أنه اصبح بامكان الجميع الاطلاع على نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم بكل سهولة من خلال ادخال الرقم القومي والاطلاع على نتيجة الكشف الطبي مباشرة .

رابط فحص نتيجة الكشف الطبي عبر الرابط التالي

انواع حالة الطلب

Advertisements

بيانات اساسية : يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي

تم الكشف : يجب الذهاب الي وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل اقامتك لاستكمال الاوراق

غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي.

رابط فحص نتيجة الكشف الطبي عبر الرابط التالي