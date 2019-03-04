تراند اليوم : "صدور" نتائج امتحانات كلية التربية جامعة البعث الفصل الاول 2019 حسب الاسم

متابعات / الخليج 365/ تقوم جامعة البعث باصدار نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2018 2019 رسميا عبر الموقع الالكتروني لجامعة البعث ، لكي يتمكن طلاب وطالبات جامعة البعث بالاطلاع على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول ، والتعرف على كشف الدراجات الخاصة بكل طالب .

حيث أكدت مدير كلية التربية ، أن النتائج الخاصة بكلية التربية للفصل الدراسي الاول لجامعة البعث 2019 ظهرت رسميا لمختلف الفرق والتخصصات في الكلية ، عبر الموقع الرسمي لجامعة البعث عبر الانترنت .

وأنه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الخاصة بهم من خلال الموقع الالكتروني، والذي ننشره لكم اليوم برابط مباشر اسفل الخبر، كل ماعليكم هو الضغط على الرابط الموجود أسفل الخبر، والدخول الى موقع الجامعة والتعرف على النتائج الامتحانية لجامعة البعث عبر كلية التربية .

نتائج امتحانات كلية التربية جامعة البعث 2019 فصل الاول من خلال الرابط التالي .