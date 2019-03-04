تراند اليوم : عزيز موهوب وفاة الفنان المغربي عزيز موهوب "انا لله وانا اليه راجعون"

متابعات / الخليج 365/ انتقل الى رحمة الله تعالي ، الفنان المغربي عزيز موهوب، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهزالـ 80 عامًا.

حيث انتشر خبر الوفاة بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي انهالت التعليقات بين جمهور ومحبي الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة.

كما وخيم الحزن والألم داخل الوسط الفني المغربي ، حيث نعى الراحل عدد كبير من الفنانين والمشاهير داخل المغرب .

عزيز موهوب من أهم فناني المسرح المغاربة، ولد بمدينة مراكش في 2 مارس 1939، وتخرج من معهد التمثيل عام 1962.

يذكر أن الفنانة عزيز موهوب حصل على دبلوم المسرح، وقدم أعمالا مميزة أبرزها "شجرة الزاوية"، وكان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "باب التوبة" الذي عرض عام 2015.