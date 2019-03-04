سبب وفاة الفنان عزيز موهوب

أفادت مصادر إعلامية، يوم الاثنين، بوفاة الممثل المغربي الشهير عزيز موهوب، عن عمر يناهز الثمانين عاما.

وأوضحت المصادر أن الفنان عزيز موهوب توفي أمس؛ بعد صراع طويل مع المرض، حيث غاب مؤخرا عن الساحة الفنية العربية.

ولد موهوب في مدينة مراكش، وبدأ مشواره مع المسرح الذي حظي بالنصيب الأكبر من أعماله، كما شارك في الأفلام الأولى التي شكلت انطلاقة السينما المغربية مثل (الحياة كفاح) عام 1968 للمخرجين أحمد المسناوي ومحمد التازي و(شمس الربيع) عام 1969 للمخرج لطيف لحلو.

وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية منها (شجرة الزاوية) و(خط الرجعة) و(الساس) و(الثمن) و(ولاد مرزوق) و(من دار لدار).