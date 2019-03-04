انتقل خلافهما من PUBG للحقيقة فطعن صديقه

أكدت مصادر طبية، اليوم الإثنين، وفاة طفل مصري يبلغ من العمر 15 عاماً متأثراً بطعنة نافذة في القلب من أحد أصدقائه يبلغ من العمر 14 عاماً بعد خلافهما في لعبة PUBG وتطور الشجار لعراكٍ حقيقي في منطقة خيطان جنوبي مدينة الكويت.

وروى مصدر أمني تفاصيل الواقعة المأسوية، وقال:" عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت، مساء أول من أمس، بلاغاً عن وجود طفل مصاب بطعنة في أحد شوارع منطقة خيطان، فانطلق رجال الأمن ورجال الطوارئ الطبية إلى المكان، حيث وجدوا المصاب قد لفظ أنفاسه نتيجة تعرضه لطعنة اخترقت عضلة القلب مباشرة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، بينما شرع عناصر المباحث في إجراء التحريات".

وأضاف المصدر: "شهود عيان ذكروا أن الواقعة بدأت بتبادل ضرب بين الطفلين، فتوجه أحدهما إلى بقالة قريبة من مكان سكنه، واشترى سكيناً ثم هرول راكضاً إلى مكان الضحية وبادره بطعنة نافذة في قلبه أردته قتيلاً في لحظتها، ثم فرَ هارباً من المكان وتوارى عن الأنظار"، وفقاً لـ "اليوم السابع".