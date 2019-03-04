فنان سوري يرسم الحرب في بلاده بالحجارة

استطاع الفنان السوري نزار علي بدر أن يعكس معاناة أهالي سوريا بعد الحرب الدائرة في بلدهم من خلال تصويره للهجرة السورية بالحجارة الملونة اثناء مشاركته في برنامج الهواة أرابز جوت تالنت.

واستطاع بدر أن يصنع تشكيلاً رائعا حول الهجرة تأثر به المتابعين ولجنة التحكيم التي حاول أعضاؤها أن يغالبوا دموعهم.

وأطلق عضو لجنة التحكيم الفنان المصري أحمد حلمي العنان لمشاعره فصعد إلى خشبة المسرح، وقبّل رأس المتسابق قائلاً: "الحجر نطق والناس لسه مش بتنطق، ومعنديش فعل أعمله غير إني أبوس راسك، على هذا الإحساس والعمل أثرت فيه ووجعت قلبي".

وعقّبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قائلة: "مين قال إن الحجر ما بينطق إحنا اللي مش بنسمعه"، بحسب "روسيا اليوم".