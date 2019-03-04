نادي برشلونة يشكر الفنانة يارا على أغنية حبيبي برشلوني

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على حسابه الخاص في إنستغرام، أمس الأحد، مقطع فيديو لحفل الفنانة اللبنانية يارا بمدينة دبي، أثناء أدائها أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الشهيرة حبيبي برشلوني.

وظهرت يارا في الفيديو المصور تحمل علم النادي الكتالوني أمام حشد غفير، خلال حفلها الذي تزامن مع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بالنسبة للحسابات الرسمية للفرق العالمية، نشر حساب برشلونة على إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 66 مليون شخص، فيديو المغنية اللبنانية.

وأرفق الحساب بالفيديو عبارة: شكراً من القلب بالعربي، وأتبعها بالإنجليزية: شكراً لجميع مشجعي البرسا الذين يشجعوننا دائما حول العالم. نحن نحبكم".

ولاقى الفيديو أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من ساعتين من نشره على حساب النادي.

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وتعرف يارا بشغفها الشديد بفريق برشلونة، حتى أنها تحرص على التقاط صور عديدة مع نجوم الفريق، ولم تفوت فرصة إحياء آخر حفلاتها لترفع علم فريقها المحبوب، وتلتقط مقاطع فيديو من هاتفها الخاص لها ولجمهورها وهم يغنون أغنية حبيبي برشلوني.