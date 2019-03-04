رمضان 2019 سيشهد على المشاركة الأولى لحفيدة عبد المنعم إبراهيم في الدراما

تسجل الفنانة الشابة "مريم" نجلة الفنان صبري عبد المنعم وحفيدة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم المشاركة الأولى لها في الدراما التلفزيونية إذ تشارك في بطولة مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في رمضان المقبل بحسب ما كشفته سينرجي الشركة المنتجة للمسلسل, وكانت مريم شاركت في العديد من العروض المسرحية كان آخرها مسرحية مجانين هيبتا, وتلعب النجمة الصاعدة ياسمين صبري دور البطولة في مسلسل "حكايتي".

ويصور المخرج أحمد سمير فرج حاليا المشاهد الأخيرة فى الديكور الأساسى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالحى الريفى، وتجمع المشاهد بين كل من ياسمين صبرى، إسلام جمال، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد بدير، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى ديكورات أخرى خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى, بحسب موقع اليوم السابع المصري.