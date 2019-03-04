السعودية اليوم: ايقاف برنامج داود الشريان يتصدر تويتر

قالت وسائل إعلام في السعودية اليوم الاثنين انه تم ايقاف برنامج داود الشريان رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون بعد ان قدم 6 حلقات فقط.

وبعد عرض كل حلقة من هذا البرنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغاضبة من قطاع من السعوديين عبر موقع تويتر، وذلك لأن الشريان كان يحاكي قضايا "حساسة"، مثل هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين والمخدرات، وغيرها.

وكان من المفترض أن يظهر الإعلامي السعودي المخضرم بحلقة جديدة، الأحد، ويناقش قضية "الخدمات الاجتماعية" في المملكة، لكن البرنامج لم يُعرض لأسباب مجهولة.

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وبالرغم من عدم صدور تصريح رسمي من القناة التي تعرض البرنامج الذي يحمل اسم "ماحنا بساكتين"، إلا أن وسم "إيقاف برنامج داود الشريان" تصدر الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية.

رحب عدد من المغردين، ومن بينهم أشخاص ينتمون إلى عائلة "آل سعود" الحاكمة في المملكة، بإيقاف البرنامج، إذ اتهمه البعض بـ"الإسفاف"، ورأى البعض الآخر أنه كان فارغا من المضمون، وفيما يلي نستعرض بعض التغريدات حول هذه القضية.

وناقش داود الشريان خلال الحلقات السابقة عدد من الموضوعات أبرزها هروب الفتيات والأحياء الشعبية ومدارس قيادة السيارات النسائية.