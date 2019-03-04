Trend : بعد ياسر جلال.. محمود متولي يساند صديقة دربه منى فاروق

حرص الفنان الشاب محمود متولي على مساندة الفنانة منى فاروق، في الأزمة التي تمر بها في الوقت الحالي، متحديًا كل الانتقادات والهجوم والجدل الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

ونشر "متولي" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له برفقة منى، معلقًا عليها قائلًا: "أيوا هي منى فاروق زميلتي واللي بدأنا حلمنا سوا.. أيوا هى منى فاروق الجدعة بنت البلد اللى ضحكتها مكانتش بتفارقها.. أيوا هي منى فاروق اللي كانت في أي مناسبة هي تبدأ وتدخل على أي جروب احنا فيه سوا من أول مابدأنا على الواتس اب تدخل تقول للكل كل سنة وأنتوا طيبين ومع بعض".

وأضاف: "أيوا هي منى فاروق أول واحدة ممكن تباركلك برسالة أو تليفون على حاجة عملتها وفى عيد ميلادك تجمع الناس.. أيوا هى اللي وقت ما احتاجتها طبطبت عليا وساعدتني.. أيوا والله هي إنسانة طاقتها حلوة وبتدخل أي مكان وهي مبتسمة ومبهجة وكان عندها حلم نفسها تحققه.. أيوا هى اللي انتوا مرحمتوهاش لما وقعت".

وتابع: "أيوا هي اللى دلوقتي انطفت واتوجعت وحياتها باظت.. أيوا هي غلطت بس احنا اللى بنحاسبها وبندمرها نفسيا ونسينا إن فيه ربنا فوق.. حقك عليا يا منى أنا مكنتش عايز اكتب حاجة عن الموضوع بس طالما انتى ظهرتي واتكلمتي يبقي واجب عليا اكتب اللى أنتى تستحقيه.. من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر .. جملة رواها أحد الأناجيل عن المسيح (عليه السلام) في قصة امرأة متهمة بالفاحشة وأرادوا رجمها وأرادوا أن يحرجوا المسيح (عليه السلام) بأن يشارك هو في رجمها أو أن يقف موقف المعترض على شريعة موسى (عليه السلام).. فقال لهم تلك العبارة لما رآهم يتعاملون معها بقسوة المتعالي وبغلظة المتكبر .. فلما قالها لهم رجعوا فلم يرجمها أحد؛ لأنهم قالوا لأنفسهم: من منا بلا خطيئة ؟! من منا الذي لا ينعم بستر الله عليه ؟!".

وأنهى محمود حديثه مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي ملتنا يقول صلى الله عليه وسلم عن زانية.. لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم .. أرحموا الناس أرجوكم.... واستروهم ربنا يستركوا دنيا وآخرة".

ولم يكن محمود متولي هو الأول الذي يتضامن مع الفنانة منى فاروق، فسبقه الفنان ياسر جلال، والشابة هاجر الشرنوبي، مؤكدين على دعمهم الكامل لها في أزمتها، بعد تعرضها هي والفنانة شيما الحاج لتهمة التحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.