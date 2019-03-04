Trend : النص الكامل لأقوال شيما الحاج أمام النيابة: مينفعش أرفض لجوزي طلب

أقرت الممثلة شيما الحاج أمام النيابة العامة خلال التحقيقات التى حضرها حسين البقار محامي المتهمة، أنها "متزوجة عرفي منذ العام 2014 من المخرج خالد يوسف".

وأضافت شيما خلال التحقيقات التي استمرت لقرابة ساعتين ونصف الساعة أن "خالد يوسف هو مَن ظهر في الفيديو وصوته وصورته، وعن طلب المخرج لما في الفيديو أجابت أنها رغبة زوجها ومينفعش ترفض طلبه".

وتابعت خلال اعترافتها "المخرج على تواصل دائم معها، وأنها فتحت هاتفها أمس وتبين اتصاله بها وتهدئتها، ووعدها بحل تلك المشكلة"، لافتة إلى أنها انفصلت عنه منذ فترة كبيرة.

كما أضافت أن مني فاروق التي ظهرت في الفيديو الجنسي المتداول زوجة خالد يوسف أيضا، متابعة "أنا كنت قاعدة في شقة ولقيت حد بيخبط بفتح لقيت مني سألتني أنتي مين قلتلها أنا مراته ومني قالت أنا كمان مراته وزعقنا مع بعض وشدينا جامد بعد كده دخلنا مع بعض، وهو كان عنده مكتب تحت الشقة في المهندسين طلع علي صوتنا وهداني وحطني في أوضه وهى في أوضه، وقعدنا نتكلم شوية وبعد كده قال انتوا الاتنين مراتاتي وتسمعوا كلامي ولازم ترضوا بالوضع ده. أنا بحبكوا أنتوا الاتنين ومقدرش استغني عنكم".

واستكملت اعترافاتها قائلة: "هو اتجوزها عليا أنا اتجوزته الأول، ومع الوقت اتصاحبنا أنا وهي. وعن واقعة التصوير أجابت شربنا خمرا أنا وهي وطلب مننا إننا نعمل كده مع بعض لأنه حابب إننا احنا الاثنين نرقصله ورقصناله".

يشار إلى أن شيما الحاج ومنى فاروق يواجهان تهم التحريض على الفسق والفجور بالإعلان والنشر لفيديو يثير الغرائز تحث على ارتكاب الآخرين لمثل تلك الأفعال المشينة.

وفي سياق متصل، دفع محامي شيما الحاج ببطلان إجراءات القبض عليها.