Trend : ياسر جلال مدافعًا عن «منى فاروق وشيما الحاج»: «اتقوا ربنا»

تضامن الفنان ياسر جلال مع كل من المتهمتين منى فاروق وشيما الحاج في الأزمة اللتان تواجههما بسبب الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف.

ونشر «جلال»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور قال فيه: «اتقو ربنا يا أخوانا.. منى فاروق و شيماء الحاج دول مش بس نجوم دول أخواتى ورغم أنه صعب حد ياخد دور في الأعمال سواء الدراما والسينما عاوز وسائط، بس مش توصل للحاجات المخلة في الأدب فتقوا ربنا ، صح أنهم ارتكبوا خطأ بس دول بنات ناس، وعيلة محترمه وفي حديث للرسول صلى الله عليه و سلم يقول : (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) صدق رسول الله ... فحرام اللى بيحصل كده حرام عليكم عيب والله عيب الكلام ده».

يذكر أن منى فروق وشيما الحاج تتعرضان لتهمة التحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.