Trend : اليوم.. نظر تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة الفيديو الفاضح

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الأحد، فى تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة نشر فيديو فاضح زعمتا أنه مع مخرج شهير.
كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما و منى 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وبدأت القضية بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذه المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.
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