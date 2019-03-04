Trend : خبيرة بـ«اللاواعي» تقع في شباك خالد يوسف.. منى الغضبان الشخصية الرابعة بفيديوهاته

ظهرت شخصية رابعة في قضية الفيديو الإباحي للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع مخرج شهير، وهي الدكتورة منى الغضبان.

وأمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بحبس الدكتورة منى الغضبان 4 أيام على ذمة قضية فيديو إباحي لها مع مخرج شهير، والتي اعترفت بأنها هي التي ظهرت بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًا.

ونرصد من خلال هذا التقرير 5 معلومات عن منى الغضبان.

تخرجت في كلية الحقوق من جامعة القاهرة، ولكنها عملت استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية وخبيرة بالتفكير اللاواعي وباحثة في الطاقة غير المرئية.

حصلت «الغضبان» على عدد من الدكتوراه في الصحة النفسية، من عدة جامعات أجنبية.

تعمل كمعالجة شعورية وممارسة معتمدة لتطوير الوعي وتحرير المشاعر واختبار الاستشارة الروحية، وممارسة لقراءة الخريطة الفلكية بعلم الألوان، وممارسة للتنويم الإيحائي.

عملت كسفيرة بالأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية للدكتور صلاح الراشد ومديرة أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات.

كان آخر منشور قامت بمشاركته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ثلاثة أخرجهم من حياتي: من تهون عليه عشرتك الطويلة، ومن يسترخص مشاعرك، ولا يعرف قيمتك».