Trend : شاهد| وائل عبد العزيز يتضامن مع منى فاروق: «يارب تكون غلطة اتعلمتي منها»

حرص الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مساندة الفنانة منى فاروق في أزمتها التي تمر بها في الوقت الحالي، متحديًا كل الانتقادات والهجوم والجدل الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

ونشر "عبد العزيز" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له برفقة منى فاروق، معلقًا عليها قائلًا: "ربنا معاكي يا مني ويسامحك ويفك كربك وتبقي غلطة اتعلمتي منها".

ولم يكن وائل عبد العزيز هو الأول الذي يتضامن مع الفنانة منى فاروق، فسبقه الفنان ياسر جلال، والشابة هاجر الشرنوبي، والفنان محمود متولي، مؤكدين على دعمهم الكامل لها في أزمتها، بعد تعرضها هي والفنانة شيما الحاج لتهمة التحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.