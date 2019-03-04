Trend : بعد تجديد حبسهما.. والدة منى فاروق: «أنا معاكي»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.
فيما كانت والدة منى فاروق تودعها أثناء نقلها بسيارة الترحيلات من محكمة مدينة نصر إلى قسم أول مدينة نصر بقولها "أنا معاكي يا منى"، وكانت المتهمتان وصلن إلى محكمة مدينة نصر، وأخفين وجههن عن الأنظار.
يذكر أن نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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