Trend : شاهد| سيرين عبد النور برفقة الممثل التركي أرطغول في «ضيافة»

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورًا لها، أثناء تكريمها بمهرجان «ضيافة»، في دورته الثالثة المقامة بدبي. وطرحت «عبد النور»، الصور على صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وكانت برفقة الممثل التركي Ertuğrul Gazi المشهور في الوطن العربي باسم أرطغول. وتصور سيرين عبد النور حاليًا مسلسل «الهيبة»، بالاشتراك مع تيم حسن استعدادًا لعرضها برمضان المقبل.

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