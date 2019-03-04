تراند اليوم : تفسير حلم اب ينكح ابنته

تُراود بعض الناس بعض الأحلام الغريبة التي تقشعرّ لها الأبدان، فيُصبحون بحَالة مَزاجية مُعكّرة ويُحاوِلون البحث عن تفسيرها، في مَقالنا نطرحُ تفسير حلم اب ينكح ابنته، فهَذا الحلم فيه نكاح محارم رُغم أنّه مُجرّد حلم لا يُحاسب عليه المرء، إلا أنّه يَحمِل شئ من الغرابة، لهذا يُسارع الحالم بالبَحث عن التفاسير المُشابهة لحلمه عبر كتب التفسير ومشايخ التفسير، وسوف نذكر في هذا الجمهور تفسير حلم اب ينكح ابنته وما يحمل للحالم من أمور خير أو شر.

تفسير رؤية اب ينكح ابنته

الحلم بالنكاح يختلِف حسب موقِعه في الحلم والشّخص الذي تم به النكاح، لهذا من المهم الأخذ بالاعتبار معرفة زوايا الحلم للقدرة على التفسير الصحيح.

قال ابن سيرين في كتاب تفسير الاحلام: بأنّ من رأى أنه يجامع أو ينكح ميتًا أو ان امرأة تجامع أو تنكح ميتًا في المنام، أو أن أحد الموتى يجامع امرأة نائمة في الحلم ، قال بأنّ نكاح الميتين في المنام خير، فرُبّما دلّت رؤية الميت ينكحه بأن له ميراث عاجل سيرثه من الميت، أو من أحد أقارب الميت، ويدل نكاح الميت على خير للميت ايضًا، فهو يدل على أنّ أحدًا يُقدّم صدقات وأعمال صالحة عن روح الميت ، او يدعو الله له بالمغفرة والرحمة.

ومن راى انه يجامع او ينكح امرأة ميتة غير معروفه لديه، فإنّه يتحصل عل شئ مفقود كان قد يئس منه، او انه يحرث ارض غير مزروعة ويزرعها.

ومن رأى أنّه يجامع او ينكح ويزني بأمه الميتة او ينكح امه او اخته الميتة، او انه يزني او يجامع عمته او خالته الميتة او اي محرم ميت، فإنّ صاحب الرؤيا يتقرب الى الله بالصدقات عن روحها، او يدعو لها بالرحمة.

ومن راى ان الميت يقبل شخص حي، أو أن ميتًا يعرفه نكح او جامع امرأة او رجل في المنام.

فان الرجل المنكُوح أو المرأة المنكُوحة تنال من خير الميت، من ميراث او علم او غير ذلك.

ومن رأى أنّه يتزوج أو تزوج امرأة ماتت قبل ذلك، وراى انه ينكحها او يجامعها، فانه ينال اموال وخير من الميت بمقدار جمال المراة ، ويكون الخير او البركة أقل لو لم يجامعها.

تفسير حلم الجماع في المنام

الجماع في المَنام له العديد من التفسِيرات، وقد اهتم شيوخ التفسِير كالنابلسي وابن سيرين بهذا الأمر؛ نظرًا لأنّ الإنسان دومًا ما يحلُم بمثل هذه الأحلام وكثير مَن يطلب معرفة التفير الصحيح له.

وقيل من رأى انه جامع احدى محارمه فهو خير للمفعول والفاعل ، وقد يشير ذلك الى الحج ، ومن رأى انه يجامع امرأة ميتة ومجهولة فسوف يحصل على مراده .

وقد قيل ان الاصل في الجماع يشير الى اصابة المراد ونيل المطلوب ، ومن رأى ان الخليفة قد نكحه فسوف يظفر بالولاية ، ومن رأى في المنام

انه قد نكح رجلا فسوف يفرح وينفرج غمه ، ومن رأى انه نكح رجلا بدون نزاع دل ذلك على المودة بينهما وقد ينال المنكوح من الناكح الخير ان عرفه ولا بأس به ان لم يعرفه .

ومن رأى في المنام انه نكح شابا مجهول الهوية فهو ينطق بالعدل ، ومن رأى انه قد افتض بنتا بكرا فسيملك جارية او ينكح امرأة حسنة في ذلك العام ، ومن رأى في المنام انه ينكح زوجة رجل يعرفه فسوف ينال زوج المرأة الغنى من جهة زوجته .

ومن رأى في المنام ان رجلا معروفا قد نكح زوجته فسوف ينال ذلك الرجل من تجارته ، ومن رأى انه قد نكح شيخا مجهولا وهو موافق فهو في غاية الحسن ، ومن نكح ميتا فهو يدعو له .

ومن رأى في المنام ان حيوانا ينكحه فيشير ذلك الى زيادة مروئته ، ومن نكح احد ابويه في المنام من غير انزال فهي صلة لهم .

ومن نكح آمته او عبده فسينال الفرج والزيادة في الملك ، ومن رأى في المنام انه قد نكح امرأة فسوف يصيب اهل بيته الغنى والخير منه .

ومن وطأ امرأة ورأى فرجها وكانت سيئة السمعة فسوف يصيب الخير الكثير وتقضى حوائجه ، وان كانت متدينة فسيكون الخير اشد ، وان ذهب قوم الى زانية في المنام فسيجتمعون الى عالم ينهلون من علمه الخير الكثير .

ومن رأى في المنام انه ينكح زانية وكان من اهل الخير والصلاح بركة وعلما .والنكاح يدل على بلوغ الاهداف من الدنيا او الدين لانه لذة ومتعة ، ومن رأى انه افتض جارية فسيصيب الخير والسلطان ، ومن وطأ بقوة وشهوة فسوف ينجح مقصده .

ومن رأى في المنام انه يطأ امرأة نصرانية فسوف ينال مالا فيه عهد من السلطان ، ورؤية النكاح تشير الى حصول السرور والى قرة العين ، وقيل ان نكاح البهيمة المجهوله هو نصر على الاعداء وعمل المعروف مع غير اهله ، ونكاح السبع هو نصر على الاعداء وتمكن من صاحب السلطان .

تفسير الحلم بالجماع للعزباء

لهذه الرؤية الكثير من الدلالات والتفسيرات التي جمعناها لكُم من كُتب تفسير عديدة لبعض المُفسّرين، وهي:

رأى أنه يجامع فإنه يدل على حصول مراده، خصوصاً إن أنزل.

ومن رأى: أنه جامع رجلاً فإن المفعول ينال من الفاعل خيراً.

ومن رأى: أنه جامع زوجته على عادته فإنه يصلها بالبر والخير، وإن كان جماعه معها في الدبر فإنه يطلب أمراً فيه بدعة ولا يحصل له في مطلبه نتيجة ويكون غير محافظ على السنة.

ومن رأى: أنه يجامع أحداً من محارمه فإنه يكون قليل المحبة والشفقة لمن فعل بها، وربما تنقطع مودته عنها، وإن كانت ميتة فإنه يدل على حصول هم وغم، وقيل إن رؤيا ذلك خير للفاعل والمفعول، وربما دل على الحج.

ومن رأى: أنه يجامع زوجته وكانت ميتة فلا خير فيه.

ومن رأى: أنه يجامع إمرأة ميتة مجهولة فإنه حصول مراد، وقيل الجماع في الأصل يدل على نيل المطلوب وإصابة البغية.

ومن رأى: أن الخليفة أو من يقوم مقامه نكحه نال ولاية.

ومن رأى: أنه نكح رجلاً أصابه فرح وفرج من الغم.

ومن رأى: أنه ينكح رجلاً من غير منازعة فإنه يدل على أن يكون بينهما مودة في ذلك الوقت، وربما نال المنكوح من الناكح خيراً إن عرفه، وإن لم يعرفه فلا بأس به.

ومن رأى: أنه ينكح شاباً مجهولاً فإنه نطق بعدله.

ومن رأى: أنه افتض بكراً فإنه يملك جارية أو ينكح إمرأة حسنة في تلك السنة.

ومن رأى: أن ينكح إمرأة رجل يعرفه فإن ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة ينال غنى من جهة امرأته وقيل من رأى أن أحداً ينكح إمرأته نال الناكح إن كان معروفاً من تجارته نيلته.

ومن رأى: أنه ينكح شيخاً مجهولاً وهو يوافقه على ما يأمل به فهو في غاية الحسن.

ومن رأى: أنه ينكح ميتاً فإنه يصله بالدعاء.

ومن رأى: أنه ينكح أمه وكانت ميتة فإنه يدل على إنقضاء أجله لقوله تعالى ” منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ” الآية وأول بعضهم.

هذه الرؤيا إذا كان صاحبها غائباً بالاجتماع على أمه إن كانت موجودة.

ومن رأى: أنه ينكح شيئاً من الحيوان فإنه يصنع معروفاً إلى من يكفره.

ومن رأى: أن شيئاً من الحيوان ينكحه فإنه يدل على زيادة مروءته فوق القدرة.

ومن رأى: أنه ينكح أحد أبويه من غير إنزال فإنها صلتهم، وإن أنزل فإنه قطع لرحمه.

ومن رأى: أنه ينكح عبده أو أمته نال فرجاً وزيادة في ملكه.