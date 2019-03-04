تراند اليوم : تفسير حلم اتجوزت اخويا

يراود العديد من الفتيات في بعض الأحيان الحلم بأنّها تزوجت أخاها، لذلك تُحاول البحث عن الدلالات والتفسيرات حول تفسير حلم اتجوزت اخويا، فمِثل هذه الأحلام تعتبر مُخيفة لدى الفتيات، لذلك تقُوم بسرد هذا الحلم لصديقاتها لمُحاولة معرفة التفسير مِمّا يجعلها أيضََا أن تقوم بالبحث على الإنترنت لتفسير هذا الحلم أو سُؤال أحد المشايخ من أجل تفسير حلم اتجوزت اخويا، ومَعرفة ما فيه من معاني وأمور واجبة على الفتاة أم هي مُجرّد أضغاث أحلام.

تفسير حلم اتجوزت اخويا

الحلم بالزواج من الأخ هُو حلم فيه حب للأخ إو إقبال على الزواج من شخصٍ يَحمِل نفس مواصَفات أخيها، ويكُون لها زوجًا صالحًا، كما هُناك تفسيرات أخرى لمثل هذه الاحلام دل عَلى درجة الود بينهُما ورعاية بعضهما بعضاً والخوف والاهتمام بشؤون بعضهما، وربما يدل على حفظ السر أو إيداع الامانة في مَكانها المُناسب مع الشخص المناسب، ولها دلالات أخرى كثيرة تعتمد وتختلف بحسب الرؤيا والرائي.

(ومن رأى) أنه تزوج بامرأة ودخل بها فإنه يظفر بأمر ميت بحياله وهو في الأمور بقدر جمال تلك المرأة فإن لم يكن دخل بها فإن ظفره بذلك الأمر يكون دون ما لو دخل بها.

(ومن رأى) أنه تزوج امرأة وله زوجة أو زوجات أصاب خيراً وسلطاناً لقدر جمال المرأة وهيئتها إذا عاينها أو عرفها فإن هو لم يعرفها، ولا سميت له وكانت تجهز له فإن ذلك دليل على موته أو موت إنسان على يديه.

(ومن رأى) أنه تزوج ابنة شيخ مجهول له فإنه يصيب خيراً كثيراً وإن رأت امرأة أنها تزوجت شيخاً مجهولاً فإنّها تصيب خيراً كثيراً، وإن كانت مريضة أفاقت من مرضها.

(ومن رأى) أنه تزوج امرأة مَيّتة من ذوات محارمه فإنه يصل رحمها وإن كانت حية قطع رحمها.

(ومن رأى) أنه تزوج ذات مُحرّم فإنه يسود أهل بيته والزوجة فِي المنام شريك أو عدو أو سلطان جائر أو خصم ألد أو ملك أو مركب أو مركوب وكل ما دلت الأرض عليه من راحة أو تعب أو خير أو شر فانسب للزوجة مثله لدلالته عليها.

تفسير الزواج من الاخ

يَحمل الزواج من الأخ الكثير من الكلام والدلائل الجميلة حسَب رؤية المُفسرين فِي تفسيراتهم للأحلام، حيثُ اجتمع ابن سيرين والنابلسي فِي القَول أنّ هذِه الرؤية تُعتبر خير مُقبِل دل على درجة الود بينهما ورعاية بعضهما بعضاً والخوف والاهتمام بشؤون بعضهما، هذا والله أعلى وأعلم.

(ومن رأى) أنه تزوج بنت سلطان بالمعازف والقيان فإنه يشرب بنت نفاق وهي الخمر أو ما يفعل فعله.

(ومن رأى) إنساناً تزوج بامرأة ونقلها إليه فإنه ينال مالاً من زوج المرأة فإن تزوجها وانتقل إليها فإن زوجها الأول الحقيقي ينال من الذي تزوجها في المنام مالاً وخيراً.

(ومن رأى) زوجته تزوجت برجل حمامي يعرض لها الحمى الملازمة لها ومن تزوج بزوجة السلطان نال ملكاً إن كان لذلك أهلاً وإلا تولى ولاية، ومن تزوج بامرأة ميتة ظفر بأمر ميت قد أيس منه، وإذا تزوجت المرأة المريضة ولم تعاين الزوج ولا عرفته ولا تسمى لها فإنها تموت وكذلك الرجل المريض إذا تزوج في منامه ولا عاين المرأة ولا سميت له فإنه يموت ومن زوج أمه بإنسان باع عقاره وإذا رأت الحبلى أنها تزوجت فإنها تضع جارية وإذا جليت كالعروس فإنها تضع غلاماً وإذا رأت المرأة التي لها ابن أنها تزوجت فإنها تزوج ابنها، وإن تزوجت المرأة العزباء والمزوجة في المنام نالت خيراً، وإذا تزوجت المرأة برجل ميت تشتت شملها وافتقرت كما لو دخل بها الميت في دار الميت وهي معروفة للميت فإن كانت مجهولة فإنها تموت.

تفسير حلم الزواج من الاخ للعزباء

هُناك العديد من التفاسير التي سنسردها بالنسبة للزّواج من الأخ، وهي على النحو الآتي:

تفسير حلم الزواج للعزباء أو للبنت فإذا رأت أنها تتزوج في منامها فتفسير ذلك اقتراب الخير منها، أما إذا رأت أنها قد تزوجت من رجل ميت فإن تفسير ذلك أنها ستفتقر وسيتشتت شملها والعياذ بالله من ذلك، وإن رأت إحداكن أنها قد تزوجت من رجل لا تعرفه وكان شيخاً فتفسير ذلك أنها ستنال خيراً من عند الله وإن كان بصاحبة الرؤية مرض فسيشفيها الله عز وجل، وإن تزوجت المرأة المريضة ولم ترِ زوجها ولا تعرفه ولا تعاينه فإنها تموت.

أما النكاح في المنام للمرأة الحامل التي رأت أنها قد تزوجت فمعني ذلك أنها ستضع جارية، اما إذا رأت أنها جليت كالعروس فإنها ستضع ولداً، أما تفسير حلم الزواج للمتزوجه فإن كان لها ابن فإن رأت أنها تتزوج فتفسير ذلك زواج ابنها إن شاء الله، وبوجه عام زواج في المنام للمرأة فيه الخير من الله عز وجل ولكن إذا تزوجت برجل ميت، فهذا نذير شؤم باقتراب أجلها ودنو موتها.

وكذلك من رأى في منامه أنه قد تزوج من امرأة من محارمه وكانت ميتة، فتفسير ذلك أنه سيصل رحمها. أما إن رأي أنه تزوج من محارمه وكانت حية، فإنه سيقطع رحمها ونعوذ بالله من قطع الأرحام، ومن رأى فيما يري النائم أنه قد تزوج من محرم فإنه يسود في أهله.

وبوجه عام فإن الزوجة في الرؤي قد تكون عدواً أو ملك أو منافس أو سلطان جائر. وقد قال ابن سيرين رحمه الله مثالاً جميلاً في هذه النقطة، وهو أن الزوجة كالأرض فيما تدل عليه من ارتياح أو إجهاد أو نصب أو رزق وبوجه عام يمكنك أن تنسب للزوجة لأنه كما قال إنه تدل عليها.