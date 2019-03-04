تراند اليوم : تفسير حلم اب يضرب ابنته

في تفسير حلم اب يضرب ابنته سنذكُر أهمّ الدلالات والتفسيرات التي يحملها هذا الحلم، لأنّ مثل هذا الحلم من المُهمّ جدًا معرفة تفسيره ومَعرفة خباياه، فهذه الأحلام والرؤى في النوم تُراود الكثير من الناس؛ فهُم يقومون دومًا بالبحث عن أهمّ التفسيرات للقيام بماهو مطلوب وأخذ الحذر في حال كان تَربُّصًا من عدو أو غير ذلك، ولكن من الممكن أن تكون أضغاث أحلام، لهذا يجبُ الأخذ بالاعتبار أنّ ليس كل حلم صحيح ويمكن أن يحدث.

تفسير حلم اب يضرب ابنته في المنام

العديد مِن تفسيرات الضرب في الحلم فيها خير يُصيب المضروب على يدي الضارب، لهذا يجبُ التفاؤل دومًا بِمثل هذه الاحلام.

من رأى أن رجلاً يضربه على هامته بالمقرعة والتوت في رأسه وبقى أثرها فإنه يريد ذهاب رئيسه.

فإن وقعت في جفن عينيه فإنه يريد هتك دينه، وإن قلع اشفار جفنه فإنه يدعوه إلى بدعة، وإن ضرب جمجمته فإنه قد بلغ تعبيره نهايته ونال الضارب بغيته، وإن ضربه على شحمة أذنه وخرج منها دم فإنه يقرع ابنة المضروب.

و(من رأى) أنه ضرب على رأس آخر بشيء ملتو فإنه يضربه بأمر يضر به، وكذلك ما يقرع به الرأس من سوط أو قضيب أو شيء ملتو وما أشبه ذلك.

و(من رأى) منكم انه ضرب على عينه فيدل ذلك على غفلته وانه يستيقظ من هذه الغفلة والله اعلم.

وقال جابر المغربي (من رأى) أنه ضربه شخص ولم يدر من ضربه وما سبب ضربه فإنه ينال خيراً ومالاً ويلبس الجديد، فإن خاف من رجم الضرب فإنه يأمن مما يخاف.

أما أبو سعيد الواعظ اما الضرب فإنه خير للمضروب على يد الضارب، إلا ان رآه ضربه بالخشبة فإنه يدل على أنه يعده خيراً فلا يفي له، وقال إسماعيل بن الأشعث (من رأى) أنه ضربه ميت يحصل له نفع في السفر أو يعود إلى يده ما ضاع منه.

وإن ضرب هو ميتاً فإنه يدل على زيادة دينه وقضاء دينه، وبتفسير لبعض المعبرين

أن الضرب الدعاء ف(من رأى) أنه يضرب رجلاًفإنه يدعو عليه أو ربما دلت رؤيا الضرب إذا فعله انسان بيده أو بأمره على حكم وتصريف في الأمور، أما رؤيا ضرب بطن الحامل هي بشرى بالخلاص من الحمل بسلامة وصحة وعافية وبولد يسر قلب امه وابيه والله اعلم.

و(من رأى) أنه ضرب بالسياط من غير ربط يديه ورجليه سواء خرج منه دم أو لم يخرج فإنه حصول مال حرام، سيما ان كان تلون جسده بالدم فإن كان للضرب أثر على جسده فإنه ينال من كل أحد بقدر ذلك منفعة خصوصًا إن عرف ضاربه.

و(من رأى) أنه ضرب بغير سوط وبقى اثر الضرب عليه فإنه يصيب خيرا، وإن لم يبق اثره عليه كان كلاماً، و(من رأى) أنه ضرب ميتا والميت راض بضربه دل على جودة حال الميت في الآخرة.

تفسير حلم ضرب شخص باليد

قَد يأتي الضرب في الحلم الضرب بمختلف أشكاله سواء باليد أو العصى أو حتى بالمسدس، وتختلف مكان الضربات سواء كانت على الوجه أو على الظهر أو على الرأس، وهنا سنرى التوضيح.

الضرب بالسيف في المنام يفسر بالنصر على الاعداء، والضرب يشير الى التغيير، والضرب هو معروف وخير يظفر به المضروب،

ومن رأى في المنام ان ملكا يضربه بالخشب فسوف يقوم الملك بكسوته، فان ضربه على ظهره فسوف يقضي عنه دينه، وان ضربه على عجزه فسوف يزوجه بامرأة، ويفسر الضرب بانه وعظ، وان ضربه على جمجمته فسوف يظفر الضارب بما يتمنى.

والضرب يفسر بالدعاء، ومن ضرب حمارا كان يركبه فسوف لا يأكل الا بعد سؤال الله ودعاءه.

وضرب اي شخص غير المرأة ممن هم تحت امره فهو منفعة للضارب.

ومن رأى نفسه مضروبا في المنام فهو دليل خير ان لم يكن الضارب من الملائكة او من الموتى.

والضرب بقصبة او بالسير شيء رديء لانه من الجلد، ومن رأى في المنام انه يضرب شخص آخر فهو خير له من ان يضربه غيره.

ومن ضرب غيره او جلده فمعناه انه يعلم المضروب الادب، والضرب في المنام يفسر بالسفر.

ومن رأى انه يضرب الارض فمعناه انه سوف يسافر، ومن رأى انه قد ضرب في منامه مائة جلدة فمعناه انه قد زنى او حاول ذلك.

ومن جلد في المنام اربعين جلدة فقد شرب الخمر، ومن جلد في المنام ثمانين جلدة فقد قذف المحصنات.

ومن رأى ان ميتا قد ضربه فسوف ينال خيرا من سفر، ومن ضربه ميت فسوف يقضي عنه دينه، والضرب من غير الم او خدش فهو كسوة له في الشتاء.

والضرب للحيوان المستحق فهو تأديب له، والضرب للحيوان الذي لايستحق فهو اعتداء وجهل.

ومن رأى ان شخصا ضربه ولم يدري من هو فسينال والمال والخير وسيلبس الجديد.

تفسير حلم ضرب الميت للحي

قال بعض العلماء والمفسرين انه من الممكن ان يتم تفسير رؤية الميت في المنام على انها رؤيا خير او رؤيا شر، وذلك بحسب طبيعة الحلم او ظروف الشخص الحالم.

قال بعضهم انه اذا رأى الانسان في المنام انه يقوم بضرب الميت، فمن الممكن ان يشير ذلك الى ان الانسان الذي ضرب الميت سوف يقوم بسداد ديون الميت والله أعلم، وقال بعضهم ايضا انه اذا رأى الانسان في المنام او الحلم انه يضرب شخصا ميتًا، فمن الممكن ان يكون في ذلك اشارة الى قوة ايمانه ودينه.

اضافة الى ذلك قال بعض العلماء والمفسرين انه اذا رأى الانسان في المنام ان شخصا ميتا قد قام بضربه، فمن الممكن ان يكون في ذلك دلالة على انه سوف ينال الخير من السفر.

وقيل ايضا انه اذا رأى الانسان في المنام ان شخصًا ميتًا قد ضربه، فربما يدل ذلك على انه سوف يسدد ديون الميت.

وقال بعضهم انه اذا رأى الانسان شخصا ميتا في المنام قد ضربه، فمن الممكن ان يدل ذلك على انه قد ارتكب اثما او معصية او قد حاول فعلها.

قيل ايضا انه اذا رأى الانسان الموت في المنام، فمن الممكن ان يدل ذلك على شفاء الانسان المريض من مرضه، أو قد يشير الى خروج السجين من سجنه، أو قد يدل على رد الودائع والامانات لأهلها.

التفاسير اعلاه لا يمكن تأكيد حدوثها لأنه لا يعلم الغيب الا الله عز وجل، ولكن من الممكن ان يتم الاخذ بها على سبيل الاستئناس والاطلاع.