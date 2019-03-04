تراند اليوم : تفسير حلم رؤية الاب

لا شكَّ أنّ كل إنسان تُراوده الكثير من الأحلام في المنام، وعندما يستيقظ صباحًا يبقى ما حلم به عالقًا في ذهنه، وتفسير حلم رؤية الاب في المنام له عِدّة دلالات، وللوصول للتفسير الصحيح الدقيق يجبُ علينا أن نسرُد أهمّ الجوانب والتفاصيل التي جاءت في الحلم، وأن لا نأخذ التفاسير من الكتب غير الموثوقة ولا من المواقع غير الرسميّة، أمّا في موقع الجمهور جمعنا لكُم أهمّ الدلالات التي ستُساعدكم في معرفة تفسير حلم رؤية الأب، فإنّ هذا الحلم يبعث في نفوسنا إما الراحة أو الإنزعاج وذلك حسب الحالة والهيئة التي جاء عليها الأب.

تفسير حلم ابي المتوفي في المنام

رؤية الاب الميت في المنام هي من اكثر الاحلام التي تراودنا في المنام لهذا تفسير الحلم يكون حسب هيئة المتوفي وحالة صاحب الرؤيا وسنتعرف عن تفسير هذه الرؤية بالتفصيل .

من رأى والده الميت في المنام وهو في واقع الامر خائف وحيران فإنّ هذه الرؤيا جاءت لتطمئنه.

ومن رأت أباها أو والدها في المنام وكانت تمر بصعوبة في عيشها أو تشعر بالظلم فإنّ تفسير الرؤيا كالسابق من حيثُ التطمين، وغالبًا تكون الرؤيا للإناث اكثر من الرجال؛ لأنّ الأب بالنسبة للأنثى هو مصدر الأمن.

ومن الحالات التي يأتي فيها الأب في المنام تكون نتيجة التفكير الكثير في حياته ومناقبه خاصة قبل النوم.

ومن رأى أباه جاء له مُستبشرًا وضاحكًا ويُسلّم عليه فإنّ الرؤيا تشير الى البشارة والخبر السعيد الذي سيسمعه وإذا كان العكس فالعكس.

ومن رأى الأب في منامه وكان صاحب الرؤيا محتاجًا أو ضاقت به السبل فإن الله ييسر له الرزق من حيثُ لم يحتسب وإن كان مريضًا شفاه الله وإن كان عنده غائب أو مفقود أو محبوس رده الله اليه والله تعالى أعلى وأعلم.

ومن رأى أن أباه أسكنه بناية وقام هو ببناء أسقف فيها فدلالة هذه الرؤيا أن الرجل صاحب الرؤيا سيكمل مشوار والده في حياته في الدنيا.

ومن رأى في المنام أن أباه الميت مريضًا فإن صاحب الرؤيا سيمر بوعكة صحية أو يصاب بالمرض.

ومن رأى في منامه أن بينه وبين أبيه عداوة فإنّ صاحب الرؤيا سيتعلم ويتعرف على سر من الاسرار بفضل والدة إن كان حيًا.

ومن رأى في منامه أن أبيه الميت يبكي ومُشتاق إليك فهُو يَطلب منه الدعاء له وبحاجة الى الصدقة والطاعة عنه وزيارة قبره.

ومن رأى أنّ أمّه جاءته في المنام فإنه سيموت والله تعالى أعلى وأجلّ وأعلم.

ومن رأى الأخ أو الأخت في المنام فهذه الرؤيا تفسر بالشراكة في ميراث أو مال.

تفسير رؤية الميت في المنام يتكلم

التأويل والتفسير في الأحلام التي يأتي بها الميت تحتاج لعالم تفسير قادر على وضع المعاني والدلالات المناسبة للتفسير.

إذا كانت الرؤيا تختص بشخص ميت تعرفه وآتي يخبرك في منامك أنه لم يمت فإن ذلك يدل على صلاح أمر الميت بإذن الله، بنفس الأمر الذي يفسر فيه رؤية الميت يجلس على سرير أو على رأسه تاجًا أو يتزين بالحلي.

أما إن كان الميت في المنام يأتي بصوته فقط ولم تستطع رؤيته في الحلم وأصبح ينادى الرائي أو يحدثه فأجابه الرائي على حديثه، أو طلب منه الميت أن يخرج معه فخرج ولم يمتنع عن ذلك فإن تلك الحالات تفسر بأنّ الرائي ستكون نهايته مشابهة لنهاية ذلك الميت سواء في مرض أو حادث أو غرق أو هدم فوقه أو أيا كانت والله أعلم.

وأمّا عند رؤية الميت في المنام سواء تعرفه له قرابة أو تعرفه دون قرابة أو تعرف مُجرد أنه ميت فيأتي ليخبر الرائي بأنه سيموت في وقت كذا وكذا؛ فذلك والله أعلم هو أقرب للصواب في الوقت الأقرب لنهاية حياة الرائي.

وفي تفسير من يتبع الميت فذلك له وجهان، الأول إذا طلب الميت في المنام من الشخص أن يتبعه أو وجد الشخص نفسه أنه يتبع الميت ودخل معه دارًا مهجورة أو دخل بيت الميت ثم لا يخرج من التي دخلها، فإن الرائي سيموت.

والوجه الآخر هو خروج الرائي من البيت الذي دخله مع الميت، فإن ذلك يدل على أن الرائي سيشارف على الموت سواء بمرض أو غرق أو حادثة ولكنه سينجو ويكمل حياته.

رؤية الاب المتوفي في المنام وهو غاضب

لهذه الرؤية الكثير من التفسيرات، لكنّا جمعناها لكُم هُنا في النقاط التالية:

إذا رأيت ميتًا في منامك يعمل شيئًا حسنًا، فإنه يحثك على فعل ذلك، وإذا رأيته يعمل عملاً سيئًا، فإنه ينهاك عن فعله ويدلك على تركه. وكان ابن سيرين يقول: أحب أن آخذ من الميت وأكره أن أعطيه، وقال: إذا أخذ منك الميت فهو شيء يموت، ومن مات ولم ير هناك هيئة الأموات، فإنه انهدام داره أو شيء منها، تفسير شكوى الميت في الحلم اتّفق كلّ من ابن سيرين، والنّابلسي، وابن شاهين في تفسير شكوى الميّت.

إن رأى ميتاً يشتكي رأسه فهو مسؤول عن تقصيره في أمر والديه أو رئيسه،

فإن كان يشتكي عنقه فهو مسؤول عن تضييع ماله أو منعه صداق امرأته، فإن كان يشتكي يده فهو مسؤول عن أخيه وأخته أو شريكه أو يمين حلف بها كاذباً، وإن كان يشتكي جنبه فهو مسؤول عن حق المرأة، فإن كان يشتكي بطنه فهو مسؤول عن حق الوالد والأقرباء وعن ماله.

إن رأى أنه يشتكي رجله فهو مسؤول عن إنفاقه ماله في غير رضا الله، إن رآه يشتكي فخذه فهو مسؤول عن عشيرته وقطع رحمه.

إن رآه يشتكي ساقيه فهو مسؤول عن إفنائه حياته في الباطل.

من رأى كأن ميتًا ناداه من حيث لا يراه فأجابه وخرج معه بحيث لا يقدر أن يمتنع منه، فإنه يموت في مثل مرض ذلك الميت الذي ناداه أو في مثل سبب موته من هدم أو غرق أو فجأة، وكذلك لو رأى أنه تابع ميتًا فدخل معه داراً مجهولة ثم لا يخرج منها، فإنه يموت.

إن رأى كأن الميت يقول له أنت تموت وقت كذا فقوله حق. إن رأى كأنه اتبع ميتًا ولم يدخل معه دارًا أو دخل ثم انصرف، فإنه يشرف على الموت ثم ينجو. إن رأى كأنه يسافر مع ميت، فإنه يلتبس عليه أمره.

تفسير عطيّة الميت في الحلم يقول ابن شاهين في تفسير العطيّة من الميّت في الحلم: إن رأى كأن الميت أعطاه شيئًا من محبوب الدنيا فهو خير يناله من حيث لا يرجو، فإن كان الميت أعطاه قميصًا جديدًا أو نظيفاً، فإنه ينال معيشة مثل معيشته أيام حياته.

إن رأى كأنه أعطاه طيلسانًا، فإنه يصيب جاهًا مثل جاهه، فإن أعطاه ثوبًا خلقًا، فإنه يفتقر. فإن أعطاه ثوبًا وسخًا، فإنه يركب الفواحش.

فإن أعطاه طعامًا، فإنه يصيب رزقًا شريفًا من حيث لا يحتسب. فإن أعطاه عسلًا نال غنيمة من حيث لا يرجو. فإن أعطاه بطيخًا أصابه هم لم يتوقّعه. إن رأى كأن الميت يعظه أو يعلمه علمًا، فإنه يصيب صلاحًا في دينه بقدر ذلك.

إن رأى كأنه أعطى الميت كسوة لم ينشرها ولم يلبسها، فإنه ضرر في ماله أو مرض ولكنه يشفى.

إن رأى كأنه نزع كسوة حتى يلبسها الميت فخرجت الكسوة من ملك الحي، فإنه يموت.

وإن لم تخرج الكسوة من ملكه وناولها ليخيطها أو ليعملها لم يضره ذلك، وكل شيء يراه الحي أنه أعطاه للميت، فإنه غير محبوب إلا في مسألتين: إحداهما أنه إذا رأى كأنه أعطى الميت بطيخًا، فإنه يذهب همه من حيثُ لا يحتسب، والثانية أنه إذا رأى أنه أعطى عمه أو عمته بعد موتهما في منامه، فإنها تلزمه نفقة.