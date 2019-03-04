تراند اليوم : دعاء القنوت في صلاة الصبح حسب المذهب المالكي (كامل)

ننشر لكم زوارنا الكرام “دعاء القنوات كاملاً في صلاة الصبح حسب المذهب المالكي ، لجميع الباحثين عن دعاء القنوات والذي يقال في الركعة الثانية من صلاة الفجر وهو كالتالي :-

دعاء القنوت الثابتة هي {اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وصل الله وسلم وبارك على نبيك محمد** وهذه الصيغة مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه، والسين والتاء في قوله {نستعينك ونستهديك ونستغفرك** للطلب: أي نطلب عونك وهدايتك إيانا لطريق الحق، ونسألك مغفرة الذنوب، وقوله {نسعى ونحفد** أي نبادر إلى خدمتك والعمل بطاعتك، وقوله {إن عذابك الجد بالكفار ملحق** أي عقوبتك المؤلمة المحققة ستلحق الكافرين الملحدين ولن يفلتوا منها. ​