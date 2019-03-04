تراند اليوم : اسماء قطط انثى وذكر 2019 روووووووعه

يرغب الكثيرين من محبي القطط باقتناء قطة أليفة في بيته ، حيث يقوم باطلاق اسم جميل لها ، فتراه يبحث عن أجمل الاسماء الخاصة بالقطط الاناث او الذكر ، موقعنا “الخليج 365” يقدم لكم اليوم قائمة بأجمل وأروع أسماء القطط سواء الاناث أو الذكور وهي كالتالي :-

اسماء قطط 2019 :-

ماكسى

نتاشا

هايتى

وايتى

لاكى

ويفر

وندى

مشلينا

مارلى

لوتشى

كبانا

كيتن

فابيولاس

فروتـــا

شاينى

شيتوس

شاتو

شمس

شيكو

طماطم

طأطأ

فلافـــى

فيونكة

فله

فلـــــفلة

لوسي

بوسى

لوزة

لوجي

لوتشي

ليزا

لاكي

إيكو

إيسى

نيني

بونبون

شيري

سويتي

سبوت

نانا

كورينا

ميني

كيومي

ميسا

لالي

فلوفي

إلي

بوسيلي

ايسي

اكوا

ألفا

برسي

بوكي

بيرتي

تالى

تاشا

توكي

جولسى

دارا

ساترن

سان

ايكا

أجمل أسماء القطط الاناث والذكور 2019 ألفا أشلى أموشة أتواد أنوش أنوشة أيسى أيس انركى أميكو أعصار أمور أمورة أيمو ايكو أنجلو أش أش أكوا حرف الباء :- بقلظ باربى بيوتى بيتى بولو بونو بيبو بيسو بوكى برتى بوجى بيجى بياضة بنبونة براون بلوتو بوب بيتا بوبو بونى بوبا بسبوسة بندق بكيزة بوتى بيكى باونتى برونو بافى بشكش باسكال بانه بستك بيمبو برسيا برنس بيانسيه بيرسى حرف التاء :- تالى تانى تينا تى تى تانيا تاليا تيكو تيكا تفيده تورو توكة توتا توته توتو تونا تشبى توفى تاتو توتى تيتا تختخ توكى تاشا تالا تشوتشو تومى توماس تونه توم تانجو تيجر تهادو توب توبى تيبو تنتن تيدى تارا تيرى تارى حرف الجيم :- جاما جيللى جيرسى جيجا جوجو جاكى جولى جراح جابى جينى جاسى جيرى جنه جيسى جودى جولز

_ حرف الحاء والخاء:- حنه حنكش حبوش حبوشو حلا خيرزان خريف حرف الدال والذال :- دودو دونى دندش دعبس دانا دنجل ديزى دوللى دومى دوم دورا دوما ديفى حرف الراء :- ريكى ريتا روميو ريكا ريما رسكى راما رعد رالى رينى روكى رونتى روبى حرف الزاى:- زيكو

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زيكا زبادو زيكاس زورو زوزو زيزى زعتر زبده زيتا زينا زيطو زلنطح حرف السين :- سيكو ساشا سيكا سوكى سومو سكر سو ساسا سم سم سمسمة سوشى سيتو سونا ستار ساترن سوبر سامو سطوحى ساندى سوتى سام سلكى سموكى سانى ساسمى سولو ساندو سوبيا حرف الشين :- شاينى شانتيه شطة شانشيللا شكشك شايا شيتوس شأشأ شورتى شوكى شوتى شاتو شوكا شوكو شيكو شكيرة شمس حرف الصاد والضاد والطاء والظاء :- صالحة صوصو ………………………………* ضارى ………………………………* طرزان طعم طمطم طماطم طأطأ ……………………………… ظاظا حرف العين والغين:- عــــنتر عبــــلة عصــفر عرجش عســــل عسووولة غــــالى غالـــية

حرف الفاء والقاف :- فيونكة فانـــى فــــيكو فلافـــى فــــــلة فراولـة فــــيكى فىفـــى فــــــانا فروتــى فـــــــلة فلــــــفل فلـــــفلة فرحــــة فروتـــا فرنـــــد فابيولاس ………………………………………….. ..* قشــــطة قــــــــمر قطـــــنة حرف الكاف:- كيمو كوته كارمن كارميللا كامينا كارينا كالى كيتى كاندى كاثى كاتى كيكى كاترينا كيتن كباكا كاما كوكى كلابيظو كشكش كوبى كيشو كالاماتا كعكى كرمه كوكو كوما كولا كلارا كايا كابا كبانا حرف اللام :- لولو لولا لوسى لونا للى لومى لاما لانا لارا لافلى لوزة لوجى لوتشى لوما لولوة لولى لاكى ليزا لندسى لوليتا لامور لبنيتا لتشمى لوجينا حرف الميم :- ماثى مالى ميجا ماسا ماجى مارلى ماسى مارشا مينى مانو ميكا ميكى ميتو ماندو مشمش مشمشة مشلينا ميجو ميكو ميرا مادى ممس ممسة ميزو ميشا ميتا مورا مورى موجا ميشو مرادونا ماهى مومى موللى مولى ماسة ماكسى ميراج حرف النون :- نونه نوسه نونو نونه نينه نيمو نونا نتاشا نهاوند نجمه نوجا نيهو

حرف الهاء :- هيــــا هالــى هارتى هايتى هابـى هنــى هنـــا حرف الواو واللام ألف وحرف الياء :- وايت وايتى ووشى ويفر وندى لاكى لامى

اسماء قطط ملكية

هناك الكثير من القطط التى لها شكل أنيق للغاية وتبدو وكأنها من القطط الملكية لما لها من حسن وجمال كبير ، وفي هذة الفقرة سنعرض لكم مجموعة من الاسماء الجميلة للقطط والتى تليق كثيرًا بقط ملكي.