تراند اليوم : تفسير أحلام _تفسير حلم ضرب الميت للحي

تفسير حلم ضرب الميت للحي هو التفسير الذي زاد اهتمامنا به لنوافيكم إياه هنا في مقالنا، حيثُ الأمر مُفزع بالنسبة للكثير من الناس، ومن يرى في المنام أنّه قد ضرب أحد الأموات، سواء أكانوا من أقاربه أن من غيرهم نجد بأنّه متوتّر ومشغول البال، حيثُ يسعى للبحث عن تفسير حلم ضرب الميت للحي على الانترنت، وفي كتب التفسير المختلفة، والأمر من الممكن أن يكن صعبًا، فإنّ التعرف على التفسير الصحيح لأي من الأحلام يحتاج إلى البحث عنه في أهمّ وأدق الكتب التي تم التأكّد من أنّها مستندة على القرآن الكريم والسنة النبوية، فهناك الكثير من الكتب التي تمّ تأليفها دون أن تستند على أي من المعلومات أو الضوابط الشرعية، فالتفسير الصحيح المعروف هو ذلك التفسير المعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذا هو تفسير حلم ضرب الميت للحي.

تفسير حلم ضرب الميت للحي لابن سيرين

ابن سيرين هو واحد من الأعلام التي لطالما اهتمّوا بالأحلام وبتفسيراتها، الأمر الذي جعلنا نحن في المركز أن نُطلعكم على كافة التفسيرات التي جاءت في كتاب ابن سيرين لتفسير الاحلام، وكان من بينها تفسير حلم ضرب الميت للحي.

ضرب الميت للحي في المنام فهو دليل الرضي و المغفرة

فالميت يضرب الحي تعبيرا عن شكر لإحسان أصابه من الحي

في الحياة و الميت يضرب الفتاة في حلمها ليبشرها بالزواج

و هو يضرب الحي ليكون له حظ كبير في الدنيا و الرؤيا عموما خير.

Advertisements

يقول الإمام ابن سيرين بأن رؤية الضرب في الحلم

ومما جاء في تفسير رؤية الضرب في الحلم والمنام

بأنها تشير الى الرغبة في تغيير الحال والدعوة الى بعض الأمور

تشير الى الخير والمنفعة التي ينالها الشخص المضروب

ولقد ذكر بعض المفسرون بأن رؤية الضرب تشير الى

الدعاء والسخط الذي ينتاب الضارب من المضروب

لقد ذكر كل من الإمام ابن سيرين والإمام النابلسي بأن الذي

يرى في حلمه تعرضه للضرب من أحد الأشخاص الذين وافتهم

المنية في الواقع فإن الرؤية تشير الى الفأل السيء والذي لا خير فيه،

فالذي يرى أن أحد الأشخاص الذين ماتوا في الواقع يقوم بضربه

في المنام فإن الرؤية تشير الى الذنوب والمعاصي التي

ارتكبها الرائي وغرق بها أو أنه ينوي فعلها في اليقظة أو أن

الرؤية تشير الى التوفيق واليسر الذي يجده الرائي في سفره إن

كان ممن يعزمون على السفر، والذي يرى في حلمه بأنه يقوم

بضرب أحد الأشخاص الأموات في الواقع فإن رؤيته تشير الى

قوة ايمانه وسمو أخلاقه وزهده في الدنيا وحسن تعامله مع الناس.

الآن وبعد أن أطلعناكم على تفسير حلم ضرب الميت للحي، نأمل أن تكون الرؤية قد اتّضحت، وأن تكون سريرتكم اطمأنّت، فهي التفسيرات الحقيقية التي وردت في كتاب إبن سيرين.