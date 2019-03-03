موعد ومقار امتحانات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة من موقع وزارة التعليم

موعد اختبارات مسابقة المعلمين المؤقتة، قد تم الإعلان عنها من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد انتهت الوزارة من تحديد موعد ومقار إجراء الامتحان الالكتروني الخاص بمسابقة المعلمين المؤقتة أو امتحان مسابقة العقود المؤقتة، ويكون البحث عن الموعد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، كما سيتم الإخطار بموعد ومكان أداء الامتحان للمعلمين المتقدمين للمسابقة.

موعد ومقر امتحان العقود المؤقتة للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم أمس عن موقع الكتروني خاص بالإعلان عن موعد الامتحان ومقر الامتحان الخاص بالمعلمين المناسبين في المسابقة، حيث أعلنت الوزارة امش بأنه قد تقدم إلى المسابقة 150 ألف خريج شامل كل ملفاتهم وتسليمها إلى الإدارات التعليمية، ومن مستوفى الشروط للمسابقة عددهم 71 ألف مشترك.

وسيبدأ الاختبار يوم غد الاثنين للمتقدمين في عدد 51 قاعة مجهزة على مستوى جهورية مسر العربية، وتعتبر تلك مرحلة أولى وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام، كما يستغرق الامتحان حوالي 30 دقيقة، وستعقد 15 فترة امتحانيه بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من إعداد الأشخاص المتقدمة.

الموعد المقرر لاختبار العقود المؤقتة للمعلمين من وزارة التربية والتعليم من هنا http://tempcontract.emis.gov.eg/.