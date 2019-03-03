تراند اليوم : قناة الغد تحذف ارشيف رنا هويدى من سجلاتها بعد فضيحتها مع خالد يوسف

قناة الغد تحذف ارشيف رنا هويدى من سجلاتها بعد فضيحتها مع خالد يوسف

قامت قناة الغد بحذف كل ارشيفات المذيعة الساقطة رنا هويدى من سجلات ارشيف القناة بعد تاكيد تورطها فى فيديوهات الجنس الجماعى مع الفضيحة الاباحى خالد يوسف عار الفن المصرى كلة ونموذج القرف والسخط من الشعب المصرى الذى راح يلعن تاريخ هذا الفضيحة وعارة من ذاكرتهمالرابط: جديد فضيحة خالد يوسف الجنسية : المخرج يؤكد عدم عودته إلى القاهرة،

يذكر ان الساقطة رنا هويدى كانت تعمل فى ،ال ام بى سى MBC من قبل وقامو بطردها من الاذاعة لمثل هذة الاسباب وهو الخروج عن الادب والاباحية والمسخرة وقلة الادب وحدث ذلك قبل الواقعة الجنسية التى هزت عرش السوشيال ميديا والعالم العربى كلةفضيحة جنسية ل سفاح متسلسل الضحية رنا هويدى و المجرم خالد يوسف

جدير بالذكر ان رنا هويدى تم القبض عليها وهى فى طريقها لمغادرة البلاد هربا من الفضيحة لكن الامن المصرى واجهها بالفيديوهات الاباحية واحالها للنيابة وهى الان محبوسة بسجن النساء مع زميلاتها فى مدرسة الجنس والقذارة فنانات العار منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الجنس الاولى منى الغضبان فضيحة جنسية جديدة رنا هويدي و خالد يوسف في فيديو جنسي و فيلم اباحي جديد

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد حددت جلسة يوم 16 مارس للنظر فى اسقاط عضوية خالد يوسف صاحب الافلام الجنسية الجماعية المعروفة من البرلمان، خالد يوسف ومن خلفة من اجهزة استخبارات تريد ان تنقل لنا امراض الغرب الى مجتمعنا لكي يستطيعوا استعبادنا من خلال الشهوات ولقمة العيش كما هو الحال في الفاتيكان وفضائح الفاتيكان، وللاطلاع يرجى مراجعة: ألف فضيحة جنسية .. الفاتيكان من الخصيان للشذوذ