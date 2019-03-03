حقيقة وفاة عزيز موهوب

أكدت مصادر عائلية مساء اليوم الأحد، وفاة الممثل ونجم المسرح والتلفزيون المغربي عزيز موهوب، اثر تعرضه لوعكة صحية وصراع طويل مع المرض.

وانتقل موهوب الى جوار ربه بعد صراعه مع المرض عن سن 80 عاماً، و سيوارى جثمانه غداً الاثنين بمقبرة حي الرياض بالرباط.

عزيز موهوب من مواليد مراكش، وتخرج من مدرسة التمثيل سنة 1962 ئم حصل في نفس السنة على دبلوم المسرح، قدم عدة أعمال نذكر من بينها مسلسل شجرة الزاوية سنة 2003، بالإضافة إلى أعمال مسرحية متنوعة.

واشتهر الراحل موهوب بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، حيث بقيت أعماله راسخة في ذهن المغاربة، أبرزها مسلسل ‘من دار لدار’ ومسرحية ‘جا وجاب’، وغيرها من الأعمال المميزة. وفق "زنقة 20"