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تراند اليوم : مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 ..مسلسل أرطغرل حلقة 138

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مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 ..مسلسل أرطغرل حلقة 138

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 ..مسلسل أرطغرل حلقة 138

ينتظر الكثير  مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138، وذلك بعد أن حققت الحلقة 137 من المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاح كبير، ينتظر الجميع من متابعي المسلسلات التركية في جميع الوطن العربي أن يشاهدوا ما سوف يحدث في قيامة ارطغرل الحلقة 138 بعد محاولة المتمرد دراغوس القضاء على أرطغرل بإستخدام المغول وذلك بعد عقده إتفاقية مع أرطغرل، ويتوقع الجميع بعد طرح الإعلان الأول من مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138، أن الحلقة سوف تكون شيقة وممتعة للجميع، وذلك بعد حقق المسلسل التركي قيامة ارطغرل نجاح كبير، فيما يبحث متابعي المسلسل التركي عن موعد قيامة أرطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس والتي تعتبر من أقوى حلقات الموسم .

تردد القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قناة قيامة أرطغرل

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
قناة الشرق النايل سات 11137 عمودي 27500
قناة الوطن النايل سات 11012 أفقى 27500
قناة قطر النايل سات 10971 عمودي 27500
قناة دعوة النايل سات 10727 عمودى 27500
قناة Trt1 TURKSAT 11042 عمودي 8400
قناة اليرموك النايل سات 11678 عمودي 27500
قناة فور شباب النايل سات 11678 أفقى 27500

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2019-03-03 2019-03-03

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