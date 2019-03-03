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تراند اليوم : نجمة هوليوود السورية تستعد لأداء دور ابنة الرئيس الراحل ياسر عرفات

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واشنطن/ الخليج 365

تستعد نجمة هوليوود  السورية "تاليا باشا " لأداء دور ضمن الأدوار المهمة التي تؤديها على الساحة الفنية العالمية وهو ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل " ياسر عرفات ".

وتم اختيار تاليا لهذا الدور من بين العديد من الفتيات، حيث شاركت باختيارها " السيدة سهى عرفات ".

وتدور أحداث الفيلم الذي سيحمل اسم " عرفات " حول حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ورفاقه المؤسسين، وسيكون من اخراج المخرج الفلسطيني " إياد حجاج " .

الجدير بالذكر أن " تاليا باشا " مثلت بالعديد من الأفلام السينمائية في هوليوود، منها : Election Day - The Outcast - Safe Harbor -  كذلك فيلم Chocolate الذي حقق نجاحاً كبيراً وفاز بالعديد من الجوائز في المهرجانات العالمية.

 

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