تراند اليوم : جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 .. جدول الثانوية العامة 2019

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ،ومع اقتراب نهاية الترم الثاني للثانويّة العامة واقترَاب موعد امتحانات نهاية العام 2019 كثير من الطلاب والطالبات في الثانوية العامّة يبحثُون عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 مصر، وذَلك لوضع جدول خاص بالدراسة للمواد الخاصة بالثانوية العامة والاستعداد الجيد لدراسَة المواد الدراسية المطلُوبة بشكلٍ مُنتظم، لذلك نحن فِي موسوعة الجمهور ومن باب اهتمامتنا بالطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية في الجمهورية المصرية قمنا بمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لموافاتكم بجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 مصر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

قامَت وزارة التربية والتعليم بإطلاق جدول للثانوية العامة المُقترح مِن قِبل الوزارة وتَمّ عرض الجدول على أعضاء المكتب التنفِيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر بَعد إجراءات حفل تنصيف الاتّحاد الجديد يوم الثلاثاء الماضي.

هذا وناقشَت وزارة التربية والتعليم مع أعضاء المكتب التنفيذي ترتيب المواد داخل جدول الامتحانات من أجل إقامة الاختبارات على النظام الجديد المعروف بالبوكليت ضَمّ ورقتي الأسئلة والإجابة معًا.

كما أكّد اتحاد الطلبة أنّ ترتيب المواد داخل جدول الإمتحانات جاء مُناسبًا، وقد طالبوا بتغيير تَرتيب بعض المواد فقط، وهِي مادّة اللغة الأجنبية الثانية واستبدالها بالإنجليزية بحيثُ يَتمّ إختبار الطلاب مادة اللغة الاجنبية الثانية مع الاقتصاد واللغة الانجليزية مع التربية الوطنية.

فيما أكّدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم، أن قيادات الوزارة أخذت في اعتبارها ما طالب به اتحاد الطلبة، وتَمّ التوقيع عليه من قبل الطالب عبدالله طه الأمين العام للإتحاد والطالبة روان خالد الأمين المساعد بعد عدة نقاشات استمرت قرابة الساعتين بمقر الاتحاد في العجوزة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم في مصر جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، بحسب ما أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)؛ للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأراءهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.

كما تم إجراء استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظتهم حول الجدول.جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبدأ اعتبارا من السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم، إنه تم تلبية رغبة طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات، حيث تم توفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، و3 أيام ونصف للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية حيث تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.

جدول الثانوية العامة 2019 الرسمي

في تَفاصيل الجدول الرسمِي لامتحانات الثانويّة العامة 2019 في مِصر والذي يبدأ في الرابع من شهر يونيو المقبل وتنتهي ب22 من نفس الشهر، فيما يلي تفاصيل الجدول النهائي.