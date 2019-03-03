“هنا” جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي لجميع الشعب “علمي علوم ورياضة...

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث جوجل، فور أن أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد الجدول النهائي للثانوية العامة أمس السبت، بعد أن تم الانتهاء من الفترة التي حددتها وزارة التعليم للطلاب لإبداء آراءهم في مقترح جدول الثانوي العام 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث شارك فيها ما يقارب من 180 طالب وابدوا تعليقاتهم حول جدول الثانوية العامة 2019، ويشار إلى أن الوزارة قد أجرت عده تعديلات على جدول المقترح لترضي جميع طلاب الثانوية العامة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي

يعد خبر اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي من أهم الأخبار التي تشغل بال معظم الشعب المصري، حيث نادرا ما يخلو بيت من طالب بالثانوية العامة، ولهذا نعرض في هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي والتعديلات التي تم إضافتها من وزارة التربية والتعليم كمحاولة منها لإرضاء طلاب الثانوية العامة ومنها :

زيادة فترة جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 بمدة ثلاث أيام لزيادة الفترة بين المواد.

بمدة ثلاث أيام لزيادة الفترة بين المواد. حيث سيبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي يوم السبت الموافق 9 يونيو 2019.

يوم السبت الموافق 9 يونيو 2019. ومن المقرر أن ينتهي جدول الثانوية العامة 2019 يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019. حيث منحت وزارة التعليم طلاب الشعبة العلمي فترة راحة قبل مادة الفيزياء أربعه أيام ونصف.

أما امتحان مادة الكيمياء فتم منح الطالب مده 3 أيام ونصف قبل الامتحان.

كما عدلت وزارة التربية والتعليم الجدول النهائي للثانوية العامة 2019 بمنح أربعة أيام ونصف قبل امتحان التاريخ.

بمنح أربعة أيام ونصف قبل امتحان التاريخ. وقد تقرر منح الطلاب فترة راحة قبل امتحان الجغرافيا بمده ثلاث أيام ونصف.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي الدور الأول، لجميع الشعب العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي، والجدير بالذكر أنه كان هناك مطلب بعدم توحيد امتحانات التي لا يتم إضافتها للمجموع مثل امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية وأن يكون تابع للإدارة التعليمية ولكن تم رفض هذا المقترح لأنه مخالف لقواعد امتحانات الثانوية العامة.

جدول الثانوية العامة 2019 مصر

التاريخ اليوم المادة 8 يونيو السبت اللغة العربية التربية الدينية 10 يونيو الإثنين الإحصاء والاقتصاد 12 يونيو الأربعاء اللغة الأجنبية الأولي 15 يونيو السبت الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا 17 يونيو الإثنين الأحياء الديناميكا الفلسفة والمنطق 22 يونيو السبت الفيزياء التاريخ 26 يونيو الأربعاء الكيمياء الجغرافيا 29 يونيو السبت الجيولوجيا والعلوم البيئية التفاضل والتكامل علم النفس والاجتماع 1 يوليو الإثنين اللغة الأجنبية الثانية التربية الوطنية 3 يوليو الأربعاء جبر وهندسة فراغية

عرضنا في التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي والتعديلات التي تم إضافتها وزارة التربية والتعليم.