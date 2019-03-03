تراند اليوم : غادة إبراهيم تقاضي محامي بلاغات خالد يوسف وصحيفة خاصة بسبب الفيديوهات الجنسية

أحمد شعرانى

تقدم المحامي باسم عبد الرحمن وكيل الفنانة غادة ابراهيم ببلاغ للنائب العام المصري ضد كل من: رئيس تحرير صحيفة خاصة والمحامي أسامة زهران و محرر صحفي بناء على المادة رقم 308 من قانون العقوبات فيما يخص السب والقذف.

جاء ذلك عقب ادعاء المحامي أسامة زهران انه يمتلك اقراص مدمجة عليها فيديوهات مسربة لفنانة أول حروف من اسمها “غ . أ” مع المخرج الشهير خالد يوسف في واقعة مماثلة لواقعة الفيديوهات الجنسية المسربة له مؤخرا.

وعلى أثر ذلك نشرت إحدى الصحف خبر مستنتجة بذلك اسم الفنانة “غ. أ” بأنها الفنانة غادة ابراهيم خاصة بعدما ذكر المحامي ملابسات خروجها براءة من قضية مؤخرا بحكم من القضاء المصري مما اكد شكوك الصحافة واشار بأصابع الاتهام الى الفنانة غادة إبراهيم.

وتبع ذلك نشر باقي المواقع الاخبارية الاسم وتسبب ذلك في احراج للفنانة غادة إبراهيم وحدوث بلبلة جديدة لها في الوسط الفني والاسري.

ونتيجة لذلك قررت الفنانة غادة إبراهيم مقاضاة كل من اشترك في هذه الاشاعة وزج بإسمها في قضية لا تمسها من قريب او بعيد.

وصرحت الفنانة غادة إبراهيم: انا فوق كل الشبهات وان هذا المحامي سيتم محاسبته قانونيا خاصة وانه اتهمني بدون اي دليل كما ادعى كاذبا بانه يمتلك سيديهات لي مع الزميل خالد يوسف، خاصة وانا لم اعمل مطلقا معه في اي عمل فني ولم ادخل مكتبه في يوم من الأيام.

وأضافت غادة انها ستعود على كل من نشر هذه الاكاذيب بالتعويض المادي والمعنوي وانها متعجبة من موقف الجريدة كيف لها ان تنشر اخبار هدفها الاساءة والتشهير والطعن في اعراض الناس بدلا من ان تكون مناصرة للحق متناسية بذلك ميثاق الشرف الصحفي.