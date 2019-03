شاهد: كلمات من اللغة العربية لأغنية آريانا تُشعل مواقع التواصل

في يوم من الأيام انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسمين بشأن كلمتي "لوريال" و"ياني"؟ حسنًا ها هم ينقسمون من جديد حول إذا ما كانت المغنية الأمريكية "آريانا غراندي" تُغني باللغة العربية أم أنهم يعانون من مشكلة في السمع!

انتشر مقطع فيديو لـ"أريانا غراندي" أثناء أدائها أغنيتها الضاربة Thinking About You، ورغم أن كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية، إلّا أن أحد مستخدمي موقع "تويتر" لاحظ أنها تغني بالعربية، فبدل سماع جملة " but at least I have the memory"، سمع "أنا اللي سهرت 8 مرات"، ونشر تغريدة جاء فيها: "تقول "أنا اللي سهرت 8 مرات" ولا أذني فيها شي."

وعلى الفور، انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت إحدى المستخدمات: "أريت الفيديو لشقيقتي وقالت "لماذا تغني آريانا بالعربية؟""، وعلَّق آخر: "ههههههه لا اذنج سليمة."

وبات من الصعب على بعض المستخدين سماع الأغنية باللغة الإنجليزية كما كانوا يفعلون سابقًا، فقد رُسِّخت في أذانهم الكلمات العربية. وفقاً لما أورده موقع "البوابة"

ويعتبر هذا ليس المقطع الفكاهي الأول للأمريكية، يتوهم فيه المستمعون أنها تتحدث العربية في غنائها، فنشر أحد المستخدمون صورة متحركة لـ"آريانا" وكأنها تقول: "أنا من أهل الشارجة"، وفي آخر تقول "اشتري هالمزيون".