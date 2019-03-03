تراند اليوم : "الآن" نتائج قدرات جامعه الكويت 2019 الفصل الثاني -- نتائج اختبار القدرات جامعة الكويت...

متابعات / الخليج 365/ ننشر لكم زوارنا الكرام في الكويت رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج قدرات جامعة الكويت للعام 2019 - 1440 لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج قدرات جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني .

أعلنت قبل قليل نتائج اختبارات القدرات الاكاديمية للطلبة الذين تقدموا لهذا الاختبار القدرات في جامعة الكويت.

وكان مركز القياس وتطوير التدريس في الجامعة دعا جميع الطلبة الذين أتموا عملية التسجيل لاختبار القدرات الأكاديمية الحضور إلى مواقع الجامعة المبينة لهم على بطاقة الدخول للاختبار .

وذكر المركز ان النتائج ستكون اليوم على صفحة الانترنت لجامعة الكويت على أي من الرابطين التاليين:-

من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي .



مشيراً الى انه سيرسل النتائج للطلبة بواسطة رسائل ال (SMS) .