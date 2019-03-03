الأجر الذي يتقاضاه الفنان عمرو دياب في حفلات الزفاف

يصل أجر الفنان المصري عمرو دياب بالمقارنة مع نظرائه من الفنانين المصريين في حفلات الزفاف التي يشارك فيها إلى حوالي مليوني جنيه مصري وهو ما يصنّف ضمن الأعلى أجرًا.

وقرر دياب رفع هذا الأجر رغبةً منه في تقليل عدد الحفلات التي يتم دعوته إليها وفي نفس الوقت الحصول على نفس الأجر.



إذ كان يحصل دياب على مليون ونصف جنيه في الحفل الذي يشارك فيه، على عكس حفلاته الغنائية التي يتقاضى فيها أجره بالدولار

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب يعمل حاليًا على تحضير ألبومه الجديد لطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة إلى جانب أغنيات منفردة أيضًا, بحسب موقع الصنارة الإخباري.