مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول للشعبتين العلمية والأدبية

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول “دور يونيو” نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث يمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 والتي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم لاختبارات الدور الأول، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم بمصر بالأمس مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول.

هذا وقد جاءت مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول تتناسب مع المقترحات التي قدمها طلاب الثانوية العامة من قبل خلال الاستفتاء الذي قامت به وزارة التربية والتعليم المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام وزير التربية والتعليم أيضًا بعقد اجتماع للموافقة على المقترحات التي تم تقديمها للجدول بحضور لجنة ممثلة لطلاب الثانوية العامة، الأمر الذي لم يسبق له الحدوث في تاريخ مصر.

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول تم وضعها من قبل الجهات المختصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتم الموافقة عليها بعد عرضها خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم بالأمس، والذي كان بحضور لجنة ممثلة لطلاب الثانوية العامة للموافقة وإبداء الرأي بخصوص المقترحات التي تم تقديمها على طاولة التشاور، ومع الموافقة النهائية على المواعيد المناسبة، فقد قام وزير التربية والتعليم باعتماد مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019 بشكل نهائي والموافقة عليها.

ثم تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ليكون متاح لدى جميع طلاب الثانوية العامة، وليتمكن الطلاب كذلك من البدء في الاستعداد لآداء الاختبارات من الآن، وقد تمنى وزير التربية والتعليم خلال التصريحات التي قام بها كامل التفوق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة هذا العام.

جدول امتحانات الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2019، هذا بعد قيام وزير التربية والتعليم بمصر باعتماد الجدول النهائي لامتحانات الطلاب، وجاءت مواعيد الاختبارات كالتالي: