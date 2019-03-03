جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول بعد اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم بمصر نقدمه لحضراتكم، حيث قام الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم بمصر مساء يوم السبت بالأمس باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول، الخاص بإتمام الشهادة الثانوية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019.

وقد وجه وزير التربية والتعليم المصري خلال هذا كامل تمنياته بالنجاح والتوفيق لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، إليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

قام الدكتور “طارق شوقي” وزير التعليم المصري مساء يوم السبت الماضي أي بالأمس باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 لطلاب الثانوية العام الدراسي 2018/2019، وقد قام الوزير باعتماد جدول ومواعيد الاختبارات بعد عقده اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي التابع لاتحاد طلاب مصر، والذي يمثل الطلبة المصريين في المرحلة الثانوية.

وقد قام الوزير خلال الاجتماع بالاستماع للآراء والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة والخاصة بجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ومواعيد اختبارات الطلاب، وكان هذا في حضور ممثلي الطلاب، حيث حضر ممثلي طلاب الثانوية الاجتماع لعرض المقترحات، لأول مرة في التاريخ.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة

هذا كما قامت وزارة التربية والتعليم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعمل استطلاع رأي، بخصوص جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ومواعيد اختبارات الطلاب، ووصلت أعداد المشاركين في هذا الاستطلاع إلى 180 ألف طالب وطالبة، وقد شمل الاستطلاع أيضًا إبداء ملاحظات من قبل الطلاب بخصوص مواعيد الاختبارات.

وبناء على رغبة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، فقد قامت الجهات المختصة بوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ومواعيد الاختبارات بما يتوافق مع ذلك، حيث أعطت الوزارة فرصة للطلبة قبل امتحان الفيزياء لمدة 4 أيام ونصف وقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا 3 أيام ونصف وراعت الوزارة كذلك المواد التي ترتبط بالشهادات الدولية.