تراند اليوم : youtube مسلسل الطائر المبكر الحلقة 32 كاملة مترجمة للعربية | مترجم كاملة .. مسلسل الطائر المبكر...

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مسلسل طائر الصباح 2019 :-

تربع مسلسل الطائر المبكر على اوائل المسلسلات التركية مشاهدة ، من خلال كميات البحث المتواصلة عن حلقاته طيلة الاسبوع، ومن خلال كمية المشاهدات لحلقات مسلسل الطائر المبكر ، حيث يتم نشر حلقات مسلسل الطائر المبكر عبر موقع قصة عشق مترجمة بالكامل .

وجرى توقيف نشر المسلسل لمدة اسبوعين منذ بداية عام 2019 لتحديد سعر الاعلانات عبر القنواتا الفضائية التركية ، وسوف نقوم بنشر حلقة 27 كاملة من خلال موقعنا الاخباري فور نشرها ، حيث يتم تحديث الخبر فكونوا بالقرب دوما.

مسلسل الطائر المبكر واحد من أشهر وأهم المسلسلات التركية الهامة التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم، وخاصة بعد ظهور التعاون المميزة بين الثنائي جان وسنام، حيث إن المسلسل ينافس بشكل شرس في الفترة الحالية مع عدد من المسلسلات التركية، وقد احتل المسلسل المرتبة الثالثة من حيث نسب المشاهدة بعدما عرضت الحلقة الواحد والعشرين من المسلسل.

وكان المسلسل متصدر بشكل كبير لكافة نسب المشاهدة على التلفزيون التركي، منذ أن تم تغيير وقت عرضه من الثلاثاء إلى السبت، حيث يتصدر نسب المشاهدة في كل أسبوع ولكن الأسبوع الحالي والذي شهد عرض الحلقة الواحد والعشرين والتي عرضت أمس السبت، شهدت تراجع واضح حيث حققت الحلقة نسبة 5.77 على التلفزيون التركي والتي تعد الأقل في تاريخ المسلسل.

قصة مسلسل الطائر المبكر - Erkenci Kuş

تدور حول تغير حياة فتاة شابة عندما بدأت بالعمل في البلازا بعدما كانت تعمل في دكان البقالة الخاصة بوالدها ، ستقترب من احد الاخوين .. ولكن عندما بأن مشاعرها ليست حب تجاهه ، تكون بعلاقة مع الاخ الاخر هذه الحركة ستقلب الاوضاع في العائلة وتبدأ العداوة بين الاخوين.

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نقدم لكم متابعي موقع قصة عشق طائر الصباح ، المسلسل التركي طائر الصباح الحلقة 26 ، وتدور قصة المسلسل التركي الطائر المبكر بطولة ديمت اوزدمير وكان يامان حول شابة صغيرة طموحة وتحب الحياة والمرح تعيش مع عائلتها الذي لديهم محل لبيع الخضروات ولكنها مازالت عاطلة عن العمل يخبرها ولي الأمر ان عليها ايجاد وظيفة او ترك المنزل لتقدم للحصول على فرصة عمل في احدى المكاتب التي اعلنت عن حاجتها الى سكرتيرة لتجد هناك الحب منتظرها عندما يقع في حبها شاب غريب الأطوار يدعى كان ديفيت والذي يحاول التقرب اليها بكل الوسائل الممكنة.

و تدور حول تغير حياة فتاة شابة عندما بدأت بالعمل في البلازا بعدما كانت تعمل في دكان البقالة الخاصة بوالدها ، ستقترب من احد الاخوين .. ولكن عندما بأن مشاعرها ليست حب تجاهه ، تكون بعلاقة مع الاخ الاخر هذه الحركة ستقلب الاوضاع في العائلة وتبدأ العداوة بين الاخوين.