تراند اليوم : رابط تقديم قرعة الحج 2019 جميع المحافظات المصرية

متابعات / الخليج 365/ يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن رابط مباشر للتقديم لقرعة الحج 2019 للفوز بأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية .

فقد أكدت وزارة الداخلية المصرية استعدادها لتلقي طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام 2019 حتى يوم 7 مارس المقبل، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن.

حيث يستطيع المواطن الراغب فى التسجيل بحج القرعة بوزارة الداخلية، بالتسجيل عن طريق الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (من خلال الرابط التالي ) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.