تراند اليوم : ((نظام نور)) رابط تحديث بيانات حركة النقل الخارجي نظام نور 1440 -2019 الموقع الرسمي

متابعات / الخليج 365/ نشر موقع نور الاللكتروني في المملكة العربية السعودية رابط مباشر لتحديث بيانات حركة النقل الخارجي للعام 2019 - 1440 ، والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية .

حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية مبارك العصيمي أن الوزارة حددت موعد لاعلان نتائج حركة النقل الداخلي لهذا العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بارسال رسائل نصية SMS بنتيجة الحركة لمن تقدموا بها من المعلمين والمعلمات، هذا بالإضافة لإعلان النتيجة عبر نظام نور للمعلمين، وذلك من خلال الرابط الرسمي من هنا .

حيث تسود حالة من الترقب والقلق بين المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلباتهم للنقل، وذلك لتقليل الاغتراب ولم شمل بعض الأسر السعودية، وقد صرح العيصمي أيضاً:





رابط تحديث بيانات حركة النقل نظام نور 1440 وإدخال رغبات النقل الداخلي عبر موقع نور عبر الخطوات التالية:

- الضغط على الرابط التالي .

_ تسجيل الدخول لنظام نور.

_ الضغط على خدمات شؤون المعلمين.

_ الضغط على نتيجة حركة النقل الخارجي، وذلك عبر رابط استعلام نظام نور

فيمكن للمعلمين والمعلمات الدخول إلى موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور، وبذلك يمكنهم بكل سهولة

ويسر الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي نظام نور 1440وذلك من خلال حساب المعلم والمعلمة الخاص به.